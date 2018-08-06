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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче




Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается 
27 июля 2018, 03:30
Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд 
27 июля 2018, 02:31
Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца

Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.

Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками 

26 июля 2018, 09:13
Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова

В Сети появилась видеозапись спецоперации ФСБ по задержанию высокопоставленного сотрудника Росгвардии - заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. На записи запечатлен момент, когда на силовика надевают наручники и пересчитывают изъятые купюры.

В региональном управлении 
26 июля 2018, 08:05
В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября

Сотрудник ФСБ, ставший фигурантом уголовного дела о получении взятки, Сергей Гудованый останется под стражей. Суд принял решение о продлении его ареста на три месяца до 10 сентября 2018 года. Защита просила перевести мужчину под домашний арест в связи с состоянием 
8 июня 2018, 01:28
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