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Арест главы областного ФКР Михаила Архипова: подробности из зала суда
Для врио гендиректора "Фонда капитального ремонта" Самарской области Михаила Архипова наручники атрибут еще непривычный. 2 августа в Самарском районном суде решался вопрос о выборе для него меры пресечения. Напомним, по версии следствия глава фонда разработал незаконную схему получения так называемых …
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2 августа 2018, 10:41
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Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье
Руководство Росгвардии назначило служебную проверку, во время которой должно выясниться, откуда у замначальника ведомства и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появилось шикарное поместье на 3-й линии Студеного оврага. Кстати, по предварительным данным, два особняка с бассейном и ухоженным садом …
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30 июля 2018, 05:03
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В Самарской области арестовано имущество должников на 48 млн рублей
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27 июля 2018, 11:38
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Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче
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27 июля 2018, 03:30
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Замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов считает историю со взяткой провокацией
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд …
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27 июля 2018, 02:31
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Заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова арестовали на два месяца
Заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области, руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова отправили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес суд Самарского района города. Об этом сообщает корреспондент телерадиокомпании «ТЕРРА», находящийся на месте событий.
Дмитрий Сазонов был задержан сотрудниками …
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26 июля 2018, 09:13
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Появилось видео спецоперации по задержанию заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова
В Сети появилась видеозапись спецоперации ФСБ по задержанию высокопоставленного сотрудника Росгвардии - заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова. На записи запечатлен момент, когда на силовика надевают наручники и пересчитывают изъятые купюры.
В региональном управлении …
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26 июля 2018, 08:05
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В Самаре суд продлил арест полковника ФСБ до 10 сентября
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8 июня 2018, 01:28