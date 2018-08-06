Полная версия выступления Дмитрия Сазонова в суде. О себе, взяткодателе Александре Орлове и своем отце Викторе Федоровиче





Я считаю, что заключение меня конкретно под стражу является излишним. На сегодняшний день не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Что касается …