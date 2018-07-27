Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу "Законовские, взят под стражу. Пока на два месяца. Такую меру пресечения накануне вечером ему вынес суд Самарского района.
Правоохранитель Дмитрий Сазонов, подозреваемый в регулярном получении взяток, внешне абсолютно спокоен. В отличие от адвоката, который на повышенных тонах просит удалить прессу из зала.
- Нужно удалить прессу, чтобы у нас была рабочая атмосфера. Думаю, что протокольной съемки уже более чем достаточно, уважаемый суд, - сказал адвокат Дмитрия Сазонова Дмитрий Тараборин.
Но судья непреклонен, он не просто оставляет прессу и телекамеры, но и переводит всех в большой зал - в маленьком всем присутствующим не хватает места.
По версии следствия, с апреля по июль 2018-го Дмитрий Сазонов несколько раз получал по 100 тыс. рублей за то, что закрывал глаза на нарушения в частной охранной организации «Восток-лада». Его задержали в одном из кафе на улице Вилоновской во время очередной передачи денег от его бывшего сослуживца Александра Орлова. Последний записывал все их переговоры и, к слову сказать, ранее уже участвовал в инсценировках подкупов. Есть информация, что Орлов тесно связан с ОПГ "Законовские".
- Сазонов лично получал от Орлова часть взятки на сумму 100 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области. В результате преступных действий Сазонов получил лично взятку в виде денег 500 тысяч рублей, то есть в крупном размере, - рассказала старший следователь 2-го отдела по РОВД СУ СК по Самарской области Елена Шакурова.
Сам Сазонов все происходящее называет провокацией, своей вины не признает, но знакомство с Орловым подтверждает. Рассказывает, что тот обратился к нему за консультацией, как правильно оборудовать в частной охранной организации комнату для хранения оружия. Сазонов согласился встретиться, а во время обеда Орлов ему якобы подкинул деньги.
- Считаю, что все произошедшее со мной - это провокация. Я не считаю себя виновным, поэтому намерен приезжать, не намерен скрываться от следственных действий, от следователя. Вообще, мне уже много лет и много я служу, и мои характеристики, и все, что было сделано мною за это время, ни в коем случае не показывает, что я должен уничтожать какие-то улики, - заявил обвиняемый Дмитрий Сазонов.
Следователь настаивает на заключении Сазонова под стражу из-за того, что Орлов благодаря своим обширным связям может повлиять на ход дела. Адвокаты все представленные улики следствия категорически отрицают и просят домашний арест. Более того, они сомневаются в показаниях свидетеля, в которых также говорится, что деньги передаются уже не первый год.
- Господин Орлов в своих показаниях сказал, что условия с моим подзащитным, в соответствии с которыми он будет получать ежемесячные якобы 100 тысяч, были оговорены однажды в 13-м году и с тех пор более не оговаривались, - комментирует ситуацию адвокат Дмитрия Сазонова Дмитрий Тараборин. - Вы себе в принципе можете представить? Чтобы условия получения ежемесячной взятки за 5 лет, то есть 60 случаев, по мнению господина Орлова, за 5 лет не вызвали ни одного повода даже для обсуждения.
Суд оставил Сазонова под стражей до 25 сентября.
- Используя свои личные связи в правоохранительных органах, профессиональные навыки и оставаясь на свободе — он может уничтожить или сфабриковать вещественные доказательства по делу, а равно может оказать давление на свидетелей, которые подлежат допросу по настоящему уголовному делу для установления всех обстоятельств произошедшего, - считает судья Самарского районного суда Александр Саломатин.
Теперь Сазонову грозит лишение свободы сроком свыше 3-х лет. Между тем, по информации источников "ТЕРРЫ", около двух лет назад сотрудники ФСБ уже брали в разработку подчиненных арестованного, однако тогда самого начальника ЦЛРР гроза миновала. Напомним, Дмитрий Сазонов - сын председателя Самарской губернской думы Виктора Сазонова - пошел по стопам отца, решив сделать карьеру в силовых структурах. Он окончил два учебных заведения в системе МВД, начал службу с должности госавтоинспектора, затем дослужился до начальника милиции общественной безопасности УВД Самары и главы ОВД по Волжскому району. В 2011-м возглавил Управление вневедомственной охраны областного главка полиции. После реформирования системы МВД и создания Росгвардии перешел на службу в это ведомство.