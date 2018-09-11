Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября … В ближайшие выходные по всей России будет отмечаться День знаний. Школьники и их родители отправятся на традиционные линейки, которые обычно проводят на свежем воздухе. В этом году учащимся повезло с погодой. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС в ночь на