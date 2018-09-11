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В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской
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11 сентября 2018, 06:06
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Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов
Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.
Напомним, что появление на территории Самары …
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11 сентября 2018, 05:18
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Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По …
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11 сентября 2018, 03:41
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В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»
11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».
Информации о пострадавших нет. …
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11 сентября 2018, 03:07
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В Самаре до среды будет тепло и сухо
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10 сентября 2018, 08:00
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В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода
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7 сентября 2018, 04:23
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До среды в Самарской области области обещают до + 26
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3 сентября 2018, 11:26
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября
В ближайшие выходные по всей России будет отмечаться День знаний. Школьники и их родители отправятся на традиционные линейки, которые обычно проводят на свежем воздухе. В этом году учащимся повезло с погодой. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС в ночь на …
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30 августа 2018, 09:57
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Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу
В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. …
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17 октября 2017, 01:45
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Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени
Очередное произведение Виктора Пелевина можно будет приобрести через месяц. В издательстве "ЭКСМО" рассказали, что обложка двухтомника почти готова.
"Смотритель" по жанру определен как "кувырок мышления". Это определение взято из книги мистического автора Карлоса Кастанеды "Сила безмолвия". При этом в …
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3 августа 2015, 04:42
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Шпионский смартфон Джеймса Бонда Sony Xperia Z5 представят осенью
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27 июля 2015, 02:57