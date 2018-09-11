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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

В Самаре перекроют участок улицы Маломосковской

Важная новость для автомобилистов. С 7:00 12 сентября до 24:00 13 сентября будет перекрыт участок улицы Маломосковской на участке от Революционной до Николая Панова. Как сообщает в Твиттере региональный Минтранс, там будут идти работы на газопроводе.
11 сентября 2018, 06:06
Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Шестой кассационный суд может возглавить Александр Ефанов

Один из девяти кассационных судов страны - шестой, который не без участия главы региона, будет открыт в Самаре, может возглавить нынешний председатель областного арбитража Александр Ефанов. Решение по его кандидатуре должны принять вначале следующей недели.

Напомним, что появление на территории Самары 

11 сентября 2018, 05:18
Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его  специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.

По 

11 сентября 2018, 03:41
В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»

11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».

Информации о пострадавших нет. 
11 сентября 2018, 03:07
В Самаре до среды будет тепло и сухо

В Самаре до среды будет тепло и сухо

Погода в начале новой рабочей недели продолжит радовать самарцев. На понедельник, 10 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется до + 19-24 градусов, будет переменная облачность и местами прольется кратковременный дождь. Зато в последующие два дня осадки не ожидаются,
10 сентября 2018, 08:00
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

До понедельника, 10 сентября, в Самарской области установится теплая, солнечная погода без осадков. В ночь на субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, будет дуть неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит + 6-11 градусов. В дневные часы ветер сменится на 
7 сентября 2018, 04:23
До среды в Самарской области области обещают до + 26

До среды в Самарской области области обещают до + 26

В первой половине  новой рабочей недели в Самарской области будет довольно тепло и без существенных осадков. Однако, календарная осень уже чувствуется - по ночам столбик термометра будет опускаться местами до 5 градусов тепла. 
 
В ночь на вторник и среду, 4 и 
3 сентября 2018, 11:26
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на 1 сентября

В ближайшие  выходные  по всей России  будет отмечаться День знаний. Школьники  и их родители отправятся на традиционные линейки, которые  обычно проводят на свежем воздухе. В этом году учащимся повезло с погодой. По прогнозам  специалистов Приволжского УГМС в ночь на  
30 августа 2018, 09:57
Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу

Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу

В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. 
17 октября 2017, 01:45
Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени

Новый роман Виктора Пелевина «Смотритель» в двух томах выйдет к началу осени

Очередное произведение Виктора Пелевина можно будет приобрести через месяц. В издательстве "ЭКСМО" рассказали, что обложка двухтомника почти готова.

"Смотритель" по жанру определен как "кувырок мышления". Это определение взято из книги мистического автора Карлоса Кастанеды "Сила безмолвия". При этом в 
3 августа 2015, 04:42
Шпионский смартфон Джеймса Бонда Sony Xperia Z5 представят осенью

Шпионский смартфон Джеймса Бонда Sony Xperia Z5 представят осенью

Релиз нового флагмана совпадет по времени с началом проката боевика Spectre («Спектр») об очередных похождениях Джеймса Бонда - 26 октября. В России новую киноленту о всемирно известном шпионе увидят начиная с 5 ноября. Рекламный слоган новинки – «Сделано для Бонда».
27 июля 2015, 02:57
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