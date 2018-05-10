В Самарской области возможно ухудшение погодных условий. На пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют похолодание и грозу с усилением ветра – до 18 метров в секунду. Ночью возможны заморозки – до минус двух градусов по Цельсию в северных районах региона. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла. Впрочем, уже в субботу, 12 мая, станет теплее и такая погода продержится все выходные.
«Ночь: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха 4...9°C. День: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура воздуха 18...23°C», - сообщает Приволжское УГМС.
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