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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Самарцы ощутят влияние нового антициклона

Самарцы ощутят влияние нового антициклона

В Самарской области изменится погода - ожидается похолодание. Большую часть предстоящего периода на территорию Самарской области будут оказывать влияние фронтальные разделы, и самарцы ощутят влияние нового антициклона. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики. В ночь на четверг, 10 
8 мая 2018, 10:57
Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура 
7 мая 2018, 02:20
Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов 
4 мая 2018, 12:00
Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области

Новый рекорд жары зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в среду, 2 мая, был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха, зафиксированный 48 лет назад. 2 мая 1970 году в Тольятти была жара – 28,4 градуса по Цельсию. Новый рекорд жары для этого дня в Автограде  в 
3 мая 2018, 11:25
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано 
20 апреля 2018, 10:25
Погода снова меняется в Самаре

Погода снова меняется в Самаре

В Самарской области снова меняется погода. Во второй половине рабочей недели ожидаются осадки и похолодание. На среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Почти приблизившись к отметке +20 градусов, столбик термометра снова начнет опускаться. В четверг и пятницу, 19 и 20 
17 апреля 2018, 04:25
В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время  возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке 
10 апреля 2018, 01:37
МЧС: в Самаре ожидается ухудшение погодных условий!

МЧС: в Самаре ожидается ухудшение погодных условий!

В четверг, 14 сентября, с 19 часов в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение распространило МЧС. Синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра до 18 метров в секунду. По информации Приволжского УГМС, такие погодные явления могут наблюдаться в течение суток, 

14 сентября 2017, 02:48
Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

В Самарской области ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют местами по региону кратковременные дожди, грозы, уже в пятницу, 25 августа. Дождь, по данным Гисметео, ожидается и в воскресенье. При этом температура воздуха начнет понижаться. В ночное время столбик термометра может опуститься до +11, 

24 августа 2017, 07:02
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