Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре В Самарской области пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Такая погода ожидается в последние дни мая. При этом, как уже сообщалось ранее, в регионе относительно потеплеет – температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +26 градусов. При …