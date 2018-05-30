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О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области
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29 мая 2018, 02:55
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре
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29 мая 2018, 11:45
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Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области
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28 мая 2018, 12:59
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Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области
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28 мая 2018, 09:48
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Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее
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24 мая 2018, 04:14
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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области
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23 мая 2018, 04:29
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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха
В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура …
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7 мая 2018, 02:20
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Появился новый прогноз о снеге в Самаре
В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – …
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23 апреля 2018, 01:51
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Появился прогноз о потеплении в Самарской области
В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до …
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5 апреля 2018, 04:18
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Появились хорошие новости от синоптиков из Самары
В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«В последний день марта на территории …
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30 марта 2018, 03:49