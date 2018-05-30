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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении 

29 мая 2018, 02:55
Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

В Самарской области пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Такая погода ожидается в последние дни мая. При этом, как уже сообщалось ранее, в регионе относительно потеплеет – температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +26 градусов. При 
29 мая 2018, 11:45
Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

В Самарской области 27 мая был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В поселке Авангард синоптики зафиксировали -3,5 градуса по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд дня там фиксировали 46 лет назад – в 1971-м температура понижалась до минус 2,9 градуса, следует из 
28 мая 2018, 12:59
Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области

Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление к среде. В ночь на вторник ожидаются заморозки до -2 градусов по Цельсию. Днем 13-18 градусов тепла. В среду температура может повыситься до + 25, возможны кратковременные дожди, гроза. В период до 30 мая 
28 мая 2018, 09:48
Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

В Самарской области МЧС предупредило об ожидаемых заморозках на территории региона. Как уже сообщала «ТЕРРА», синоптики прогнозируют в выходные заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая, и в ночь 
24 мая 2018, 04:14
Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

В Самарской области в выходные прогнозируют заморозки до -3 градусов по Цельсию. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая. «Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 3 ... 8 °C, местами заморозки в 
23 мая 2018, 04:29
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура 
7 мая 2018, 02:20
Появился новый прогноз о снеге в Самаре

Появился новый прогноз о снеге в Самаре

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – 
23 апреля 2018, 01:51
Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

В Самарской области в ночь на субботу, 21 апреля, ожидается понижение температуры и заморозки - до минус одного градуса. Днем – умеренно теплая погода до + 15 градусов. А в воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и 
20 апреля 2018, 04:43
Появился прогноз о потеплении в Самарской области

Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до 
5 апреля 2018, 04:18
Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В последний день марта на территории 
30 марта 2018, 03:49
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