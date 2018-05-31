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Материалы по теме:

Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.

Отмечается, что происшествие не 
30 мая 2018, 10:38
Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области

Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области

В Самарской области в четверг, 31 мая, снова ожидается ухудшение погодных условий. Сообщение об этом пришло от Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области. Ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров 

30 мая 2018, 04:00
Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

В Самарскую область к выходным вернутся заморозки. В ночь на пятницу, 1 июня, местами возможны заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов по Цельсию. Днем местами небольшой дождь, температура воздуха 10 – 15 градусов тепла. В ночь 
30 мая 2018, 02:46
О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении 

29 мая 2018, 02:55
Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области

Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление к среде. В ночь на вторник ожидаются заморозки до -2 градусов по Цельсию. Днем 13-18 градусов тепла. В среду температура может повыситься до + 25, возможны кратковременные дожди, гроза. В период до 30 мая 
28 мая 2018, 09:48
Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

В Самарской области МЧС предупредило об ожидаемых заморозках на территории региона. Как уже сообщала «ТЕРРА», синоптики прогнозируют в выходные заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая, и в ночь 
24 мая 2018, 04:14
Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области

В Самарской области в выходные прогнозируют заморозки до -3 градусов по Цельсию. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая. «Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 3 ... 8 °C, местами заморозки в 
23 мая 2018, 04:29
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
Появился прогноз о потеплении в Самарской области

Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области в выходные ожидается потепление. Столбик термометра снова начнет двигаться к отметке +30 градусов. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС», в субботу, 12 мая, днем ожидается до +23 градусов; в воскресенье, 13 мая – до 
11 мая 2018, 02:04
В Самарской области потеплеет до +23

В Самарской области потеплеет до +23

В Самаре синоптики прогнозируют потепление. К субботе, 28 апреля, на территории Самарской области ожидается повышение температуры воздуха до +23 градусов по Цельсию. Вместе с тем в большинстве районов возможен дождь. Отметим, 19 апреля в Самаре был установлен новый суточный рекорд 
25 апреля 2018, 03:09
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
8 апреля 2018, 12:33
Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом

В пятницу утром по региону снова пронесся ураган, сопровождавшийся ливнем и крупным градом. В сети появились фтографии из Шигонского района, а именно из села Климовка. Там сильные порывы ветра разрушили неустойчивые деревянные постройки, снесли шифер с крыш, выкорчевали деревья.
21 июля 2017, 12:37
Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», 
11 июля 2017, 12:31
Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших 
5 июля 2017, 05:48
Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая 

30 июня 2017, 01:20
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