В Самарской области МЧС предупредило об ожидаемых заморозках на территории региона. Как уже сообщала «ТЕРРА», синоптики прогнозируют в выходные заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая, и в ночь …