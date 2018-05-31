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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»
Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.
Отмечается, что происшествие не …
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30 мая 2018, 10:38
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Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области
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30 мая 2018, 04:00
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Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область
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30 мая 2018, 02:46
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О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области
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29 мая 2018, 02:55
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Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области
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28 мая 2018, 09:48
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Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее
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24 мая 2018, 04:14
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Заморозки до -3 ожидаются в выходные в Самарской области
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23 мая 2018, 04:29
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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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Появился прогноз о потеплении в Самарской области
В Самарской области в выходные ожидается потепление. Столбик термометра снова начнет двигаться к отметке +30 градусов. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС», в субботу, 12 мая, днем ожидается до +23 градусов; в воскресенье, 13 мая – до …
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11 мая 2018, 02:04
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В Самарской области потеплеет до +23
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25 апреля 2018, 03:09
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
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8 апреля 2018, 12:33
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Ветер выкорчевывал деревья: По региону вновь пронесся ураган с ливнем и крупным градом
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21 июля 2017, 12:37
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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду
Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», …
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11 июля 2017, 12:31
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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
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5 июля 2017, 05:48
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Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!
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30 июня 2017, 01:20