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Материалы по теме:

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее. 

«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны 
20 марта 2018, 10:31
Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

В Самарской области состоится проверка системы оповещения. Сирены зазвучат в среду, 21 марта, в рамках подготовки к предстоящему паводку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«21 марта 2018 года в 10:00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности 

19 марта 2018, 03:22
На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир 

18 марта 2018, 11:33
Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

По итогам 2017 года управление службы судебных приставов по Самарской области завершило 1 миллион 600 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 238 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом количество исполнительных производств выросло на 243 тысячи, а сумма взысканий 
16 марта 2018, 12:11
Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

Двое мужчин украли терминал для оплаты картами из магазина в Тольятти

За помощью в полицию обратилась сотрудница магазина, расположенного на улице 40 лет Победы. Женщина рассказала, что в торговую точку зашли двое мужчин. Они подошли к кассе и забрали с прилавка терминал для оплаты покупок с помощью банковских карт.

На подозреваемых составили 

16 марта 2018, 10:47
2000 самарцев признаны банкротами

2000 самарцев признаны банкротами

По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году 

15 марта 2018, 06:13
Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Президент России Владимир Путин покинул Самару. Очевидцы засняли видео, как глава государства сел в вертолет, стоявший на поле стадиона «Торпедо». Ролик выложил портал
7 марта 2018, 08:12
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о 

2 марта 2018, 12:20
Молодая девушка попыталась украсть 8 банок кофе из магазина в Тольятти

Молодая девушка попыталась украсть 8 банок кофе из магазина в Тольятти

На днях патрульный экипаж вневедомственной охраны стал свидетелем необычной сцены. По улице Ленинградской в Центральном районе бежала молодая девушка, а за ней гнался мужчина в униформе продавца магазина. Стражи порядка решили выяснить, в чем дело.

Оказалось, что 16-летняя тольяттинка попыталась обокрасть 

20 февраля 2018, 02:10
Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска

Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске судебные приставы наложили арест на автомобиль Infiniti. Владелец иномарки задолжал по налогам почти 75 тысяч рублей.

«В связи с тем, что должник не исполнил требования исполнительного документа в установленный пятидневный срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него 

19 февраля 2018, 01:02
Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Преступление по-оренбуржски: продавец инсценировала ограбление своего магазина

Накануне ночью сотрудники полиции Оренбурга получили сообщение об ограблении продуктового магазина на улице Аксакова.

Как сообщила оперативным работникам 18-летняя “потерпевшая”, двое преступников проникли в магазин и, ударив продавца, похитили из кассы 4 тысячи рублей.

Но в ходе оперативно-разыскных действий правоохранители установили, что 

12 февраля 2018, 04:31
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, 

25 января 2018, 12:32
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