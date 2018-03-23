В Самарской области местная жительница пожаловалась судебным приставам на неприятный запах и гарь из магазина в жилом доме. Женщина жила на втором этаже, а торговая точка находилась прямо под ее квартирой. Помимо торговли, в магазине готовили выпечку.
«От этого в квартире женщины неприятно пахнет, а на балконе и окнах появляется налет и нагар. У гражданки П. ухудшилось здоровье», - сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.
Жительница дома обратилась к бизнесмену, открывшему магазин с просьбой «хотя бы не жарить лук и рыбу». Однако предприниматель заявил, что «будет делать то, что захочет». Тогда женщина пошла в суд. В ходе разбирательства выяснилось, что в магазине нарушены санитарно-эпидемиологические требования – отсутствовала вытяжка и, согласно договору найма, помещение предназначалось для розничной торговли, а не приготовления выпечки. По решению суда, деятельность торговой точки приостановили. Судебные приставы опломбировали дверь.
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