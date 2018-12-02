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«Господа, пора бы вам угомониться!»: В Самаре опять захотели вернуться на московское время
На сайте российской общественное инициативы появилось неоднозначное предложение вернуть Самарскую и Ульяновскую области в московское время. По мнению авторов резонансной идеи, после этого жизнедеятельность населения вернется к обычному, нормальному уровню.
Также в пользу такого перехода приводятся следующие аргументы: …
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20 октября 2018, 04:49
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Саратовская область перешла в самарский часовой пояс
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4 декабря 2016, 05:10
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Ульяновская область переходит на «самарское» время
Через месяц Ульяновская область «переместится во времени» в самарский часовой пояс. 27 марта наши соседи переведут стрелки на час вперед. Такое решение было принято Госдумой 26 февраля, передает портал КТВ. Присоединение к третьей часовой зоне МСК +1 запланировано на …
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28 февраля 2016, 05:42
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Группа граждан хочет вернуть московское время в Самаре
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19 ноября 2014, 03:48