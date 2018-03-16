На днях в полицию поступило сообщение от жителя Кошкинского района. Мужчина рассказал о том, что в соседнем доме лежит женщина с ножевым ранением. На место выдвинулась следственно-оперативная группа.
43-летнюю пострадавшую сразу отправили в больницу, но медики уже не смогли ее спасти.
На месте происшествия был задержан и 54-летний подозреваемый. Он рассказал, что причиной трагедии послужили деньги. Он вместе со своей приятельницей распивал спиртное. После ухода из дома мужчина обнаружил, что из кармана его куртки пропали 6 тысяч рублей. В краже сельчанин заподозрил свою собутыльницу. Он вернулся к ней, и после короткой ссоры ударил ее ножом.
На подозреваемого заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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