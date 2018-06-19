В Самаре, в губдуме, на заседании комитета по транспорту поддержали проект закона «Об организации дорожного движения на территории Самарской области», в котором прописаны требования к организации платных парковок. В проекте прописано введение запрета на размещение парковок возле спортобъектов, образовательных учреждений, больниц, а также на территориях, прилегающих к культурным организациям, зданиям органов госвласти, местного самоуправления, рядом с учреждениями, предоставляющими госуслуги, и земельными участками, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов. Законопроект должен получить экспертную оценку, а затем депутаты рассмотрят его на заседании губернской думы.
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О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ
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4 июня 2018, 07:00
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Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет …
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28 мая 2018, 05:15
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Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре
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Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки
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11 апреля 2017, 04:09