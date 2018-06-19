12
02
49
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 17 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ

О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ

На стадионах российских городов, принимающих ЧМ-2018 по футболу, собираются ограничить продажу блюд из свинины. Это связано с тем, что начало турнира совпадает с мусульманским праздником Рамадан, пишут федеральные СМИ. Так, из меню VIP-лож исключат горячие блюда из свиного мяса - 

4 июня 2018, 07:00
Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.

Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет 
28 мая 2018, 05:15
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

Общепитам в жилых домах хотят запретить продавать алкоголь по ночам

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в кафе, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
В Самаре придумали штрафы за то, чего нет

В Самаре придумали штрафы за то, чего нет

Во вторник, 12 сентября, в Самарской губдуме комитет по транспорту рассмотрел инициативу городских чиновников: они предлагают ввести штрафы для водителей, которые не оплатили место на платной парковке. За первое такое нарушение хотят взыскивать 1000 рублей, за второе – 2000 рублей. 

12 сентября 2017, 01:01
В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок

В Самаре ищут инвестора проекта по организации платных парковок

В ближайшее время в Самаре будет проведен конкурс по определению инвестора, который начнет реализовывать на территории города проект по организации платных парковок, сообщает мэрия. "У муниципалитета уже есть ряд предложений от компаний, которые готовы вложиться в проект. При этом отчисления 

17 августа 2017, 10:41
Чиновники придумали для самарцев новые штрафы

Чиновники придумали для самарцев новые штрафы

Мэрия Самары вышла в губдуму с законодательной инициативой о введении штрафов за неоплату пользования платными парковками. Соответствующие поправки чиновники предлагают прописать в областном законе «Об административных правонарушениях». Размер взыскания составит 1000 рублей, в случае повторного нарушения он будет увеличен до 
15 августа 2017, 02:00
Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Блогеру kiber_liber не понравился опубликованный на днях проект мэрии Самары по созданию на территории города платных парковок. Согласно документу, базовый платеж за пользование одним парковочным местом составит 30 рублей в час. "Господа чиновники, вы все пытаетесь выдоить из людей последние 
11 апреля 2017, 04:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх