3
37
14
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
12 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.

Организаторы спортивного праздника 

13 июля 2018, 01:24
Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом

Окончание чемпионата мира по футболу самарцы отметят танцевальным парадом

Окончание чемпионата Мира по футболу в Самаре отметят танцевальным парадом. Зажигательное мероприятие запланировано на субботу, 14 июля. Колонна участников пройдет по пешеходной части улицы Куйбышева от площади Революции до Струковского сада.

На этот раз организаторы обещают смешанный музыкальный формат: зажигательные латиноамериканские 

13 июля 2018, 12:05
Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

Андрей Тихонов сыграл в матче футбольных звезд на Красной площади

В Москве на Красной площади состоялся матч футбольных звезд. Команды играли смешанными составами.  В обеих сборных присутствовали иностранные спортсмены и по одному российскому игроку и девушке-футболистке.

За одну из футбольных команд играл наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов. Он специально 
12 июля 2018, 11:00
Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре

На днях бойцы ОМОН, патрулировавшие акваторию Волги на катере, заметили на пирсе речного вокзала мужчину. Он сильно спешил и из-за этого оступился. Пострадавший ударился головой и упал в воду.

Росгвардейцы быстро сориентировались и поспешили на выручку утопающему. Прыгнуть в воду силовики 

10 июля 2018, 01:15
Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре

Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре

В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. 

4 июля 2018, 07:00
Запрет на платные парковки у школ и больниц введут в Самарской области

Запрет на платные парковки у школ и больниц введут в Самарской области

В Самаре, в губдуме, на заседании комитета по транспорту поддержали проект закона «Об организации дорожного движения на территории Самарской области», в котором прописаны требования к организации платных парковок. В проекте прописано введение запрета на размещение парковок возле спортобъектов, образовательных учреждений, 

19 июня 2018, 10:22
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление 

5 июня 2018, 09:47
О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ

О возможном запрете свинины на стадионах ЧМ-2018 сообщили СМИ

На стадионах российских городов, принимающих ЧМ-2018 по футболу, собираются ограничить продажу блюд из свинины. Это связано с тем, что начало турнира совпадает с мусульманским праздником Рамадан, пишут федеральные СМИ. Так, из меню VIP-лож исключат горячие блюда из свиного мяса - 

4 июня 2018, 07:00
Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины

Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины

По сведениям Канадского института информации о здравоохранении, в стране чаще фиксируют случаи госпитализации и гибели женщин, связанные с алкоголем, чем подобные инциденты с участием мужчин. С 2001 по 2017 год уровень смертности женщин от спиртного вырос на 26%, а среди 
1 июня 2018, 10:07
Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.

Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет 
28 мая 2018, 05:15
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх