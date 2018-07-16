С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль болельщиков. Также, в дни проведения матчей ограничения распространялись на всю территорию областного центра.
Напомним, после мундиаля в Самаре начинает работать по привычной схеме и общественный транспорт. Первым на свой обыкновенный маршрут вернулся троллейбус №6.
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