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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре

В Самаре на матч 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу ожидают порядка десяти тысяч болельщиков из Швеции и Англии. Сборные этих стран сыграют на стадионе «Самара Арена» в субботу, 7 июля. Ожидаемое число иностранных туристов сообщили в областном департаменте туризма: 5,5 
4 июля 2018, 01:23
Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.

19 июня ее посетили 29 тысяч человек. 
3 июля 2018, 03:16
Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, 

3 июля 2018, 12:50
Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре

В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, 

3 июля 2018, 10:27
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление 

5 июня 2018, 09:47
Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины

Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины

По сведениям Канадского института информации о здравоохранении, в стране чаще фиксируют случаи госпитализации и гибели женщин, связанные с алкоголем, чем подобные инциденты с участием мужчин. С 2001 по 2017 год уровень смертности женщин от спиртного вырос на 26%, а среди 
1 июня 2018, 10:07
Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле

Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.

Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет 
28 мая 2018, 05:15
Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре

В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. 
21 мая 2018, 01:35
Прокуратура собирает жалобы на самарские разливайки

Прокуратура собирает жалобы на самарские разливайки

Прокуратура Самарской области обратилась к населению с просьбой сообщать о незаконных действиях торговцев алкоголем и предприятий общепита, реализующих спиртное. «Если у вас есть информация о возможных нарушениях в данной сфере со стороны предпринимателей, органов местного самоуправления, полиции, сообщите об этом 

18 апреля 2018, 08:04
Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу «разливаек». Об этом глава региона рассказал во вторник, 10 апреля, в ходе оглашения послания к депутатам Самарской губернской думы и жителям области. Мероприятие проходит в комплексе «МТЛ 
10 апреля 2018, 02:12
Дело о хищении 26 миллионов рублей для содержания домов в Озерном направили в суд

Дело о хищении 26 миллионов рублей для содержания домов в Озерном направили в суд

Сегодня, 7 августа, пресс-служба следственного комитета области сообщила о передаче в суд дела о хищении 26 миллионов рублей, предназначенных для содержания жилых домов в поселке Озерный.

На скамье подсудимых окажется Артем Зимарев. Ему вменяют мошенничество, совершенное организованной группой в 
7 августа 2015, 05:48
В 2020 году появится первый в мире плавучий город

В 2020 году появится первый в мире плавучий город

У него будет своя власть, экономика и налоги. Построить город задумали американцы из сан-францисского Института морских поселений. Сейчас в Интернете обсуждаются проекты такого искусственного «острова» и идет сбор денег на его создание. Предполагается, что на плавучих блоках построят жилые дома, 
14 апреля 2015, 02:24
Мэрия: тепло поступило почти в 73% жилых домов Самары

Мэрия: тепло поступило почти в 73% жилых домов Самары

По состоянию на 6 октября отопление получили почти 7400 жилых домов Самары, что составляет примерно 73% от общего количества, сообщает мэрия. Теплом обеспечены 80% учреждений культуры, 83% спортсооружений, 87% объектов здравоохранения и 78% детских садов, школ и вузов. Как уже 

6 октября 2014, 04:06
В Самаре объявлен тендер на техническую экспертизу жилых домов

В Самаре объявлен тендер на техническую экспертизу жилых домов

Мэрия Самары объявила тендер по определению подрядчика, который обследует 46 жилых домов в городе, выдаст техническое заключение и сделает техпаспорта. Цена контракта - 3 млн 800 тысяч рублей. Чиновники намерены установить пригодность жилья к нормальной эксплуатации и необходимость ремонта как 

17 июля 2014, 06:17
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