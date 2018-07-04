В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. По словам депутатов, население негативно относится к размещению алкомаректов и заведений со спиртным в жилых кварталах; люди обеспокоены из-за нарушений общественного порядка «во дворах и на детских площадках».
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Сколько болельщиков соберет матч ЧМ Швеция – Англия в Самаре
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4 июля 2018, 01:23
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Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.
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3 июля 2018, 03:16
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Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города
В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, …
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3 июля 2018, 12:50
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Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре
В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, …
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3 июля 2018, 10:27
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Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре
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5 июня 2018, 09:47
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Женщины в Канаде чаще гибнут из-за алкоголя, чем мужчины
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1 июня 2018, 10:07
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Во время матчей мундиаля в Самаре не будут продавать алкоголь в стекле
Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будут введены ограничительные меры на торговлю алкоголем. Соответствующее постановление подготовлено в региональном министерстве экономического развития, инвестиций и торговли.
Согласно положениям документа, в дни матчей ЧМ и накануне их будет …
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28 мая 2018, 05:15
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Запрет на продажу алкоголя введут из-за Последнего звонка 24 мая в Самаре
В Самаре в четверг, 24 мая, запретят розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением праздника выпускников «Последний звонок». Как уже рассказывала «ТЕРРА», почти 3000 одиннадцатиклассников и педагогов проведут шествие по улице Ленинградской до Некрасовского спуска на набережной, где состоится концерт. …
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21 мая 2018, 01:35
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Прокуратура собирает жалобы на самарские разливайки
Прокуратура Самарской области обратилась к населению с просьбой сообщать о незаконных действиях торговцев алкоголем и предприятий общепита, реализующих спиртное. «Если у вас есть информация о возможных нарушениях в данной сфере со стороны предпринимателей, органов местного самоуправления, полиции, сообщите об этом …
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18 апреля 2018, 08:04
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Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»
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10 апреля 2018, 02:12
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Дело о хищении 26 миллионов рублей для содержания домов в Озерном направили в суд
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7 августа 2015, 05:48
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В 2020 году появится первый в мире плавучий город
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14 апреля 2015, 02:24
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Мэрия: тепло поступило почти в 73% жилых домов Самары
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6 октября 2014, 04:06
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В Самаре объявлен тендер на техническую экспертизу жилых домов
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17 июля 2014, 06:17