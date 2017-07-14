Британские ученые установили, что яблоки могут продлить жизнь человека на 17 лет благодаря содержанию эпикатехина полифенола. Это вещество способствует омоложению организма, улучшает кровообращение и повышает иммунитет.

Яблоки давно считаются полезными вследствие большого содержания клетчатки, которая уменьшает артериальное давление и уровень холестерина. В ходе …