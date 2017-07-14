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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев

Помидорам-нелегалам не дали пробраться в желудки самарцев

В Самаре задержана крупная партия санкционных томатов весом в треть тонны. В рейде участвовали сотрудники Россельхознадзора и Самарской таможни. Помидоры-нелегалы пытались проникнуть в наш регион из Турции. Продукция растительного происхождения из этой страны попадает под действие продуктового эмбарго, и ввозить 

29 июня 2017, 06:51
Таможенники получат доступ к базе данных Почты России

Таможенники получат доступ к базе данных Почты России

В ближайшие 3 года работникам таможенной службы окажутся доступны информационные ресурсы "Почты России". Это нужно для оперативного обнаружения наркотических, психотропных и взрывчатых веществ и оружия, информируют российские агентства.
Отправка запрещенных грузов через границу по почте в последнее время оказалась наиболее 

26 июня 2017, 12:09
Полмиллиарда за таможню

Полмиллиарда за таможню

Компании "Волгаинжинирингспецтранс"  удалось выиграть конкурс на строительство объектов таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне Тольятти. Впрочем,  она была единственным участником торгов.
Общая стоимость контракта могла составить чуть менее 504 миллионов рублей, претендент предложил выполнить работы за 502 миллиона. Теперь за 

22 июня 2017, 04:18
В самарском магазине изъяли и уничтожили весь элитный сыр

В самарском магазине изъяли и уничтожили весь элитный сыр

В Самаре в магазине «Гастроном №1», расположенном на улице Агибалова, изъяли около семи килограммов дорогого сыра элитных сортов, которые попали под санкционный запрет. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Изъяты следующие наименования сыров:

- Camambert, 28 коробок по 125 г (Германия);
19 июня 2017, 02:04
Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен полковник Владимир Данченков. Глава Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин подписал соответствующий приказ, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен на три года, срок действия - с 15 июня. Ранее Владимир Данченков занимал 

7 июня 2017, 05:19
В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

В Курумоче самарские таможенники при досмотре багажа наткнулись на крокодила

Самарские таможенники обнаружили необычный груз, прибывший из Стамбула в аэропорт Курумоч. При досмотре багажа пассажиров сотрудники ведомства в одном из чемоданов нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 80 сантиметров. Владелец чемодана сообщил, что якобы купил чучело в одной 
6 июня 2017, 04:35
Порошенко обложил санкциями несуществующий тольяттинский ФИА-банк

Порошенко обложил санкциями несуществующий тольяттинский ФИА-банк

Киев продлил санкции в отношении 30 российских банков, 12 из которых лишились лицензии, еще два реорганизованы, следует из списка на сайте президента Украины Петра Порошенко.
 
16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил одобренный Советом национальной безопасности и обороны 
18 мая 2017, 07:00
Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Украина заблокировала «Яндекс», «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение об увеличении перечня лиц, против которых вводятся санкции. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале.
Указ вводит в действие решение СНБО Украины от 28 апреля. В числе юрлиц, против которых будут работать санкции, - 

16 мая 2017, 12:37
Ученые: Яблоки продлевают жизнь на 17 лет

Ученые: Яблоки продлевают жизнь на 17 лет

Результаты многолетнего исследования британских ученых показали, что употребление яблок продлевает жизнь человека на 17 лет. Для этого нужно регулярно пить свежий яблочный сок, желательно из диких фруктов. Эксперты пояснили, что яблоки содержат вещество, которое способствует омоложению организма.

Яблоки и ранее считались 

1 сентября 2016, 11:55
Ученые: Яблоки могут продлить жизнь человека на 17 лет

Ученые: Яблоки могут продлить жизнь человека на 17 лет

Британские ученые установили, что яблоки могут продлить жизнь человека на 17 лет благодаря содержанию эпикатехина полифенола. Это вещество способствует омоложению организма, улучшает кровообращение и повышает иммунитет.

Яблоки давно считаются полезными вследствие большого содержания клетчатки, которая уменьшает артериальное давление и уровень холестерина. В ходе 

1 сентября 2016, 09:38
Исследование: употребление яблок снижает риск преждевременной смерти на 35%

Исследование: употребление яблок снижает риск преждевременной смерти на 35%

Ученые из Университета Западной Австралии утверждают: проведя серию масштабных экспериментов, они выяснили, что регулярное употребление в пищу яблок снижает риск развития рака и заметно понижает уровень холестерина. Если обратиться к цифрам, констатируют специалисты, то риск ранней смерти в этом случае 
1 апреля 2016, 05:20
Ученые: Яблоки увеличивают мышцы и сжигают жир

Ученые: Яблоки увеличивают мышцы и сжигают жир

В ходе эксперимента, проведенного западными учеными, было установлено, что люди, сидящие на яблочной диете, могут сокращать жировые ткани и одновременно увеличивать мышечную массу. Специалисты подметили, что в этом фрукте содержится много урсоловой кислоты, обладающей, как они уверяют, уникальным воздействием на 
16 декабря 2015, 07:57
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