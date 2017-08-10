10
15
41
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре перекрыли улицы Калинина и Мирную

В Самаре перекрыли улицы Калинина и Мирную

В Самаре с 7 по 30 августа ограничат движение транспорта по улицам Мирной и Калинина. Это связано с ремонтом тепловых сетей и восстановлением благоустройства, сообщает мэрия.

По Мирной ограничение будет действовать на участке протяженностью 50 метров от Калинина в 
7 августа 2017, 08:03
Строителей самарских дорог заподозрили в сговоре

Строителей самарских дорог заподозрили в сговоре

Сотрудники ФАС выявили картельный сговор при строительстве дорог в Самарской и Ульяновской областях. В материалах фигурирует сумма в 101 миллион рублей.  На некоторых объявленных в регионе аукционах между четырьмя организациями фактически не было конкуренции, сообщает издание «Государственные и муниципальные закупки». 

2 августа 2017, 05:11
Самарские дороги продолжает лихорадить

Самарские дороги продолжает лихорадить

В Самаре перекрыли еще одну улицу. В связи с ремонтом канализационных сетей на три недели ограничен проезд по Ставропольской. Работы проводятся на участке от улицы Александр Матросова до Ново-Вокзальной. Ограничение для транспорта введено до 21 августа вплоть до 23 часов.

1 августа 2017, 08:04
В августе перекроют дороги в центре Самары

В августе перекроют дороги в центре Самары

20 августа в центре Самары будет ограничено движение транспорта по ряду дорог. Это связано с проведением  спортивных соревнований - открытого легкоатлетического марафона на Кубок главы г. о. Самара. 
31 июля 2017, 09:49
Недостроенный завод Schneider Electric в Самаре пришлось заморозить

Недостроенный завод Schneider Electric в Самаре пришлось заморозить

Компания Schneider Electric заморозила строительство завода по производству трансформаторов в Самаре, заявил в интервью французским СМИ заместитель исполнительного директора компании Эммануэль Бабо. По его словам, это случилось из-за неготовности рынка.

Информацию об остановке проекта из-за конфликта с властями Самарской области Бабо 

5 июля 2017, 04:52
Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»

Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»

Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в 

18 мая 2017, 11:18
Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году

Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году

Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. 

27 марта 2017, 04:37
В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»

В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»

Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.

Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе 

1 марта 2017, 01:58
Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf

Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf

На въезде в Чапаевск в самом разгаре возведение завода Knauf. Здесь будут выпускать строительные смеси на гипсовой основе. Круглые сутки на площадке работают 20 единиц техники и около 100 рабочих.

"Монтаж оборудования сейчас в активной фазе, в завершающей стадии 
18 ноября 2016, 07:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна