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В Самаре перекрыли улицы Калинина и Мирную
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7 августа 2017, 08:03
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Строителей самарских дорог заподозрили в сговоре
Сотрудники ФАС выявили картельный сговор при строительстве дорог в Самарской и Ульяновской областях. В материалах фигурирует сумма в 101 миллион рублей. На некоторых объявленных в регионе аукционах между четырьмя организациями фактически не было конкуренции, сообщает издание «Государственные и муниципальные закупки». …
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2 августа 2017, 05:11
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Самарские дороги продолжает лихорадить
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1 августа 2017, 08:04
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В августе перекроют дороги в центре Самары
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31 июля 2017, 09:49
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Недостроенный завод Schneider Electric в Самаре пришлось заморозить
Компания Schneider Electric заморозила строительство завода по производству трансформаторов в Самаре, заявил в интервью французским СМИ заместитель исполнительного директора компании Эммануэль Бабо. По его словам, это случилось из-за неготовности рынка.
Информацию об остановке проекта из-за конфликта с властями Самарской области Бабо …
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5 июля 2017, 04:52
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Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»
Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в …
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18 мая 2017, 11:18
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Акционеры самарского завода «Экран» могут не получить дивидендов в 2016 году
Совет директоров самарского завода «Экран» предложил не выплачивать вознаграждения акционерам и членам правления за работу предприятия в 2016 году. Всю прибыль за прошлый год совет намерен направить на погашение убытков прошлых лет, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. …
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27 марта 2017, 04:37
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В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»
Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.
Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе …
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1 марта 2017, 01:58
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Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf
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18 ноября 2016, 07:28