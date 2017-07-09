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Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с внутренним кровотечением
Вчера, 21 мая, работникам поисково-спасательной службы пришлось дважды эвакуировать пострадавших. Так, утром помощь была оказана 66-летнему жителю Рождествено, у которого диагностировали внутреннее кровотечение.
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22 мая 2017, 09:35
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В Царевщине двое мужчин погибли от отравления алкоголем
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8 мая 2017, 10:51
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На Волге около Тольятти - полуметровый лед (есть таблица)
Поисково-спасательная служба Самарской области опубликовала очередные результаты обследования толщины ледяного покрова на акватории реки Волга в губернии.
По нормативам МЧС, безопасным считается лед следующей толщины: для одиночного пешехода — 7 см, группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— …
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29 января 2017, 03:09
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Под Самарой столкнулись фура и автовоз: один водитель погиб (есть фото)
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21 января 2017, 03:06
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В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото
Подразделения ПСС с 18 по 19 января были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели заступили на дежурство по обеспечению безопасности в местах массового купания во время церковного праздника Крещение Господне.
Специалистами ведомства были проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности …
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19 января 2017, 10:16
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В реках Самарской области за сутки утонули два человека
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29 августа 2016, 10:13
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В блогах: Сокский карьер и камнедробильный завод
Блогер chanych_85 пишет про заброшенные сокский карьер и камнедробильный завод. "История карьера начинается в предвоенные годы. Месторождение разрабатывалось как источник щебня для дорожного строительства. После войны стране для масштабных проектов вроде Жигулевской ГЭС требовалось много стройматериала. И в 1951 …
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16 августа 2016, 05:19
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В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина
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14 августа 2016, 05:56
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22-летний парень утонул в карьере под Самарой
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8 августа 2016, 11:25
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В водном карьере под Сызранью второй день ищут утопленника
Вчера, 5 августа, под Сызранью в водном карьере Заусиновского района утонул 44-летний мужчина.
Как сообщает портал КТВ-Луч, сигнал в службу спасения поступил в 21:50. После его получения спасатели выехали на место и обследовали территорию. Однако, поскольку в темное …
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6 августа 2016, 06:45
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В Самарской области на трассе М-5 столкнулись более 10 автомобилей, есть фото
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3 января 2016, 05:15
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Около Царевщины затонул дебаркадер
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13 ноября 2014, 11:34