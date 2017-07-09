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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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В реках Самарской области за сутки утонули два человека

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Первый вызов поступил в поисково-спасательную службу Самарской области (ПСС) рано утром. В 8 часов 10 минут водолазы начали поисковые работы 
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Блогер chanych_85 пишет про заброшенные сокский карьер и камнедробильный завод. "История карьера начинается в предвоенные годы. Месторождение разрабатывалось как источник щебня для дорожного строительства. После войны стране для масштабных проектов вроде Жигулевской ГЭС требовалось много стройматериала. И в 1951 
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В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина

В Самарской области утонули двое мужчин и одна женщина

Вчера, 13 августа, спасатели областной ПСС принимали участие в поисках тел трех утонувших граждан. В числе погибших – двое мужчин и одна женщина.

В 17:50 в Ставропольском районе Самарской области было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Трагедия произошла на одном из водоёмов 

14 августа 2016, 05:56
22-летний парень утонул в карьере под Самарой

22-летний парень утонул в карьере под Самарой

Утром 8 августа спасатели-водолазы подняли его тело со дна Падовского карьера у поселка Чкаловский. В полицию о том, что парень мог утонуть, сообщили его друзья. Они указали прибывшим на поиски специалистам ПСС, потенциальное место трагедии. Площадь поиска оценивалась в 1600 

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В водном карьере под Сызранью второй день ищут утопленника

В водном карьере под Сызранью второй день ищут утопленника

Вчера, 5 августа, под Сызранью в водном карьере Заусиновского района утонул 44-летний мужчина.

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В Самарской области на трассе М-5 столкнулись более 10 автомобилей, есть фото

В Самарской области на трассе М-5 столкнулись более 10 автомобилей, есть фото

Сегодня, 3 января, на участке федеральной трассы М-5 в Самарской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В районе развязки на поселки Мирный и Волжский столкнулись, по оценкам очевидцев, от 10 до 13 легковых автомобилей, направлявшихся в Самару. Сведений о жертвах пока 
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Около Царевщины затонул дебаркадер

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Выяснилось, что судно 1966 года выпуска было непригодно для использования и пришвартовано к берегу. Дебаркадер использовался как помещение для кафе. Предположительно, он 

13 ноября 2014, 11:34
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