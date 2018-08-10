11
58
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 09.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b     d888       888  888    d8P   888       888  888            888 
 8888b   d8888       888  888   d8P    888       888  888            888 
 88888b.d88888       888  888  d8P     888       888  888            888 
 888Y88888P888   .d88888  888d88K      88888b.   888  88888b.    .d88888 
 888 Y888P 888  d88" 888  8888888b     888 "88b  888  888 "88b  d88" 888 
 888  Y8P  888  888  888  888  Y88b    888  888  888  888  888  888  888 
 888   "   888  Y88b 888  888   Y88b   888  888  888  888  888  Y88b 888 
 888       888   "Y88888  888    Y88b  888  888  888  888  888   "Y88888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

В Самаре уничтожили крупную партию мяса, которую перевозили без документов. Фуру остановили на мобильном посту ДПС. В автомобиле находились две коровьих туши весом в 544 килограмма. 
 
"Говядина была без документов, подтверждающих ее качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе 
9 июля 2018, 12:36
Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.

Однако планам заработать не 

26 июня 2018, 09:10
Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, 

20 июня 2018, 03:35
В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

В самарских школах неправильно распределяли уроки физкультуры

Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.

Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко 

18 июня 2018, 05:29
Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 
4 июня 2018, 11:29
Жителям Новокуйбышевска предлагают с помощью камер ловить автохамов

Жителям Новокуйбышевска предлагают с помощью камер ловить автохамов

В рамках подготовки Новокуйбышевска к предстоящему чемпионату мира по футболу стартовала социальная акция. Жителям города предлагается подключиться к борьбе с автохамами. Каждый желающий может фиксировать нарушения со стороны автомобилистов на камеру и присылать снимки организаторам. Главные условия: на фото должны 
19 апреля 2018, 02:25
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

Россельхознадзор сообщил о вспышке бешенства в Самарской области

В Самарской области вспышка бешенства, случаи заболевания среди животных резко участились. С начала года уже выявлено 15 очагов. Два из них в Самаре. 5 апреля вирус нашли у домашней кошки на улице Стара-Загоре. А 10 апреля в Красноглинском районе во 

18 апреля 2018, 03:33
В Самаре продают некачественные саженцы, семена и рассаду

В Самаре продают некачественные саженцы, семена и рассаду

Сотрудники регионального Россельзхознадзора начали проверять торговые точки, где продаются саженцы, семена и рассада. Выяснилось, что на львиную долю этого товара нет необходимых документов, в том числе сертификатов соответствия, подтверждающих посевные и сортовые качества. По каждому из таких фактов составлен административный 

10 мая 2016, 03:57
В Самару завезли семена подсолнечника с сорняком

В Самару завезли семена подсолнечника с сорняком

В Самарскую область завезли семена подсолнечника с семенами сорняка. Как сообщает региональный Россельхознадзор, семенной материал общей массой 32 тонны был поставлен в регион одним из поставщиков Краснодарского края. Распространение таких семян нанесет вред растениям, а также потребует больших затрат на локализацию 

25 апреля 2013, 01:56
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх