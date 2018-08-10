Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, …