Сотрудники самарского управления Россельхознадзора провели плановую проверку ООО «Касторама РУС». Работа организации не обошлась без нарушений. Сотрудники надзорной службы нашли там 945 пакетов с семенами моркови, зараженных семенами амброзии. Кроме того, у организации отсутствовала информация о прохождении фитосанитарных исследований.
За выявленные нарушения на «Кастораму» завели административный протокол. Юридическое лицо было оштрафовано на 5 тысяч рублей. Еще 500 рублей штрафа выписали должностному лицу.
Как отмечается на сайте регионального управления Россельхознадзора, действия организации могли нанести вред экологии губернии.
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