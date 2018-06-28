АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом корректировки не коснутся высшего менеджмента компании, сообщили в пресс-центре АвтоВАЗа. Руководство компании приняло такое решение после переговоров с представителями первичной профсоюзной организации, указано в сообщении.
«После активных переговоров с профсоюзом компания приняла решение повысить заработную плату работников в Тольятти на 6,9%, несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности АвтоВАЗа в 2017 году был все еще в отрицательной зоне», - заявил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.
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