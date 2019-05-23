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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской
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22 мая 2019, 08:20
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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В Самаре в районе Южного моста из реки достали тело мужчины
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16 мая 2019, 04:43
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В Самаре пожар на заводе «Электрощит» тушили 60 человек
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4 мая 2019, 11:32
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В Самаре лебедь испачкался в нефтепродуктах и сам вышел к людям
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15 апреля 2019, 10:12
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, …
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5 февраля 2019, 12:35
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Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек
Администрация Жигулевского заповедника обратилась к жителям Самарской области с просьбой принять участие в учете колоний городских ласточек. Их численность постоянно сокращается по вине человека. В населенных пунктах птица гнездится на мостах, каменных или кирпичных строениях. В основном - старых, но …
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28 мая 2018, 07:03
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Нашествие ворон ожидается в Тольятти
Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние …
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11 мая 2018, 02:28
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В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски
В Приморском сафари-парке обитает ворона, которая может изъясняться по-английски. Пользователи Сети обсуждают кадры, на которых эта представительница пернатых четко произносит слово "hello".
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1 ноября 2017, 05:10
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Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей
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12 мая 2017, 07:25
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В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада
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12 мая 2017, 12:59
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Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию
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3 января 2017, 06:02
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