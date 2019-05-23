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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

Во вторник вечером, 21 мая, в Самаре горели сараи на улице Печерской в Октябрьском районе. Сигнал о пожаре поступил в 17:25. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».

- В тушении участвовали 37 человек и 
22 мая 2019, 08:20
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
21 мая 2019, 09:46
В Самаре в районе Южного моста из реки достали тело мужчины

В Самаре в районе Южного моста из реки достали тело мужчины

Накануне, 15 мая, из реки Самара в районе Южного моста достали на берег тело всплывшего мужчины — его заметили очевидцы, которые и сообщили о случившемся. По всей видимости, этому человеку было около 35 лет. Сотрудники чрезвычайной службы передали труп полицейским, 
16 мая 2019, 04:43
В Самаре пожар на заводе «Электрощит» тушили 60 человек

В Самаре пожар на заводе «Электрощит» тушили 60 человек

В субботу, 4 мая, произошел пожар в Красноглинском районе Самары. В 15:02 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о возгорании в одноэтажном пристрое к ремонтному цеху на заводе «Электрощит» во 2-м 
4 мая 2019, 11:32
В Самаре лебедь испачкался в нефтепродуктах и сам вышел к людям

В Самаре лебедь испачкался в нефтепродуктах и сам вышел к людям

Сотрудники Самарского зоопарка спасают лебедя, который угодил в нефтепродукты. Несчастную птицу нашли местные жители на 113 км в Куйбышевском районе города - она сама вышла на берег к людям за помощью. Белоснежный лебедь буквально почернел от мазута или нефти. В 
15 апреля 2019, 10:12
В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, 
5 февраля 2019, 12:35
Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек

Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек

Администрация Жигулевского заповедника обратилась к жителям Самарской области с просьбой принять участие в учете колоний городских ласточек. Их численность постоянно сокращается по вине человека. В населенных пунктах птица гнездится на мостах, каменных или кирпичных строениях. В основном - старых, но 

28 мая 2018, 07:03
Нашествие ворон ожидается в Тольятти

Нашествие ворон ожидается в Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние 
11 мая 2018, 02:28
В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски

В Приморском сафари-парке ворону научили говорить по-английски

В Приморском сафари-парке обитает ворона, которая может изъясняться по-английски. Пользователи Сети обсуждают кадры, на которых эта представительница пернатых четко произносит слово "hello".
По информации региональных изданий, проживающие в парке птицы выполняют самые разнообразные трюки, что делает их навыки уникальными. Как 

1 ноября 2017, 05:10
Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

Почти по Хичкоку: В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей

В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«В городе участились случаи нападения ворон на людей. Прохожие могут быть атакованы воронами, случайно оказавшись вблизи деревьев 
12 мая 2017, 07:25
В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В Тольятти вороны атаковали воспитанников детского сада

В пятницу, 12 мая, в районе 12 часов дня от администрации детского сада "Березка", расположенного в Центральном районе Тольятти, спасателям поступила информация об агрессивном поведении ворон. Как сообщается, они заклевали на глазах детей голубя и проявляли агрессию по отношению к 

12 мая 2017, 12:59
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
3 января 2017, 06:02
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