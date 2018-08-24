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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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24 августа 2018, 06:08
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На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.
Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте …
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24 августа 2018, 05:38
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Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра
В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.
Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего …
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24 августа 2018, 05:36
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Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре
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24 августа 2018, 12:38
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Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение
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24 августа 2018, 12:12
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Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия
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24 августа 2018, 10:46
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В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину
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24 августа 2018, 07:59
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка
Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится …
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6 августа 2018, 11:52
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В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений
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22 июля 2018, 03:58
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В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину
5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.
Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был …
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5 июня 2018, 10:15
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Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет. Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 …
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17 мая 2018, 12:38