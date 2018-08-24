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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» уже практически готова к выходу в эфир. В пятницу произошло много событий и о них зрителям расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

В СИЗО на 2 месяца. Суд избрал меру пресечения для 
24 августа 2018, 06:08
На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.

Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте 
24 августа 2018, 05:38
Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.

Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего 

24 августа 2018, 05:36
Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Памятник криминальному авторитету нашли на детской площадке в Самаре

Самару не зря называют городом контрастов. Во дворе дома № 21 по улице Ново-Садовой в областной столице местные жители увидели необычный объект. Прямо на детской площадке стоит могильный памятник. Как пояснили горожане в соцсетях, это гранитный памятник бывшему авторитету Беркуту, 
24 августа 2018, 12:38
Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Самарца, «заминировавшего» здание областного МВД, отправили на лечение

Вступил в силу приговор в отношении мужчины, который сообщил о заминировании областного Главка полиции. У этого человека диагностировали психическое расстройство и отправили на принудительное лечение.

Напомним, что 5 апреля на портал ФСБ России поступило анонимное сообщение, в котором говорилось 
24 августа 2018, 12:12
Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

В пятницу, 24 августа, в одну из больниц Автограда обратились пятеро молодых людей. У парней, которым от 25 до 28 лет, были ранения. Предположительно, их нанесли пневматическим оружием. Врачи оказали им необходимую помощь, извлекли пули. Но двух мужчин пришлось перевести 
24 августа 2018, 10:46
В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину

В Тольятти пенсионер ранил автоледи ножом, когда она задела его машину

В четверг, 23 августа, около дома № 50 А по улице Борковской в Тольятти произошла авария. Автоледи при движении «зацепила» другую машину. Водитель пострадавшего авто вышел из салона, ударил 34-летнюю автолюбительницу ножом и скрылся. Свидетели происшествия тут же вызвали «скорую», 
24 августа 2018, 07:59
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка

Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится 
6 августа 2018, 11:52
В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений

На днях суд города Новокуйбышевск вынес приговор местному 42-летнему жителю Юрию В., который зверски расправился со своей 29-летней супругой в новогоднюю ночь.
 
Как доказали следователи, в ночь с 31 декабря на 1 января, находясь в квартире одного из домов 
22 июля 2018, 03:58
В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.

Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был 
5 июня 2018, 10:15
Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

Пакет с боеприпасами нашли полицейские у жителя Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске сотрудники патрульно-постовой службы задержали за совершение административного правонарушения 31-летнего мужчину. При досмотре у него нашли боеприпасы. Семь патронов были спрятаны в бумажный пакет.  Задержанный выдал их полицейским в присутствии двух понятных. Эксперты установили, что изъятые патроны калибра 7,62 

17 мая 2018, 12:38
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