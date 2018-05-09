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Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре
В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и …
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24 апреля 2018, 11:45
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25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти
На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.
Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача …
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24 апреля 2018, 11:05
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Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ
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19 апреля 2018, 10:44
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Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко
В Самаре в связи с плановыми работами на системах водоснабжения может быть понижен напор холодной воды в поселке Зубчаниновка и многоэтажках на улице Антонова-Овсеенко. «Информация о плановых отключениях, размещаемая в рубрике сайта «Диспетчерская», носит предварительный информационный характер», - уточнили в СКС.
Во …
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17 апреля 2018, 11:01
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Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи
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5 августа 2017, 05:44
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В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток
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17 ноября 2016, 10:59
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СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках
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3 августа 2016, 05:59
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В Самарской области собрали 56,3% платежей на капремонт жилья
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5 августа 2015, 03:45
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Выборы губернатора Самарской области: проголосовали 2 руководителя министерств
Сегодня, 14 сентября, в Самарской области проходят выборы главы региона.
В одиннадцатом часу утра в Самаре на избирательном участке, который расположен в здании института «Гипровостокнефть» на ул. Красноармейской, был замечен врио министра экономического развития региона Александр Кобенко (на фото).
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14 сентября 2014, 01:53
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Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках
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5 июня 2014, 12:03
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В Самарской области в колодце утонула 2-летняя девочка
20 апреля в селе Подбельск Похвистневского района погибла 2-летняя девочка, которая упала в открытый канализационный колодец. Ребенок погиб в результате утопления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает региональное СУ СК РФ.
Расследование …
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5 мая 2014, 12:05
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С 1 июля 2014 года в Самарской области вырастет цена на электроэнергию
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17 декабря 2013, 10:28