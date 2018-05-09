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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

Десятки домов планируют отключить от водоснабжения в Самаре

В Самаре десятки домов могут временно отключить от водоснабжения для проведения плановых работ на коммуникациях. Предварительный график плановых отключений опубликовали «Самарские коммунальные системы». 25 апреля запланированы работы в районе 116 километра и в районе перекрестка улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной и 
24 апреля 2018, 11:45
25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

25 апреля будет завершен отопительный сезон в Тольятти

На аппаратном совещании в администрации Тольятти обсудили окончание отопительного сезона в городе. Его завершение запланировано на ближайшую среду, 25 апреля. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин.

Отмечается, что в первую очередь будет прекращаться подача 
24 апреля 2018, 11:05
Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

В Самаре в среду, 18 апреля, глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с управляющими компаниями региона, главами городов и профильных ведомств, посвященное вопросам содержания многоквартирных домов Самарской области. Одним из центральных 
19 апреля 2018, 10:44
Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко

Понизят напор воды в Зубчаниновке и многоэтажках на Антонова-Овсеенко

В Самаре в связи с плановыми работами на системах водоснабжения может быть понижен напор холодной воды в поселке Зубчаниновка и многоэтажках на улице Антонова-Овсеенко. «Информация о плановых отключениях, размещаемая в рубрике сайта «Диспетчерская», носит предварительный информационный характер», - уточнили в СКС.

Во 

17 апреля 2018, 11:01
Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

Мундиаль превыше всего: в Самаре канализационные люки раскрасили под футбольные мячи

По информации "Самарских коммунальных систем", подобную футбольную окраску уже получили 16 люков.
 
"Мундиальные" крышки люков канализации появились на газонах по улице Красноармейской, сообщают в СКС. Сами крышки раскрашены под мячи, а горловины колодцев для укрепления выложены камнями.

В 
5 августа 2017, 05:44
В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток

В Самаре появились серийные похитители ливневых решеток

За три последних месяца с улиц Самары было похищено 135 решеток с колодцев-дождеприемников, пишет samru.ru.

По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Как заявляют в МП «Инженерные системы», хищение люков и решеток городской инфраструктуры представляет угрозу здоровью и жизни для самарцев, 

17 ноября 2016, 10:59
СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках

СКС: Улицы Самары утонут в канализационных стоках

В Самаре несколько десятков канализационных и водопроводных колодцев закатали в асфальт или завалили строительным мусором во время ремонта городских улиц, передают «Самарские коммунальные системы».
 
Например, в июне на проезжей части улицы Ново-Садовой на участке от Гастелло до Советской Армии 
3 августа 2016, 05:59
В Самарской области собрали 56,3% платежей на капремонт жилья

В Самарской области собрали 56,3% платежей на капремонт жилья

Таковы результаты по итогам второго квартала 2015 года, сообщил на заседании правительства Самарской области министр энергетики и ЖКХ региона Сергей Крайнев (на фото). Для сравнения: в 2014 году собрали 47,3% платежей на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Капитальный 
5 августа 2015, 03:45
Выборы губернатора Самарской области: проголосовали 2 руководителя министерств

Выборы губернатора Самарской области: проголосовали 2 руководителя министерств

Сегодня, 14 сентября, в Самарской области проходят выборы главы региона.

В одиннадцатом часу утра в Самаре на избирательном участке, который расположен в здании института «Гипровостокнефть» на ул. Красноармейской, был замечен врио министра экономического развития региона Александр Кобенко (на фото).
14 сентября 2014, 01:53
Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках

Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках

Самарская область продолжит финансировать установку счетчиков в многоэтажках, пообещал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев. По его словам, в 2013 году в 1476 многоквартирных домах установили 2350 приборов учета, на это было выделено из областного бюджета 446 млн 

5 июня 2014, 12:03
В Самарской области в колодце утонула 2-летняя девочка

В Самарской области в колодце утонула 2-летняя девочка

20 апреля в селе Подбельск Похвистневского района погибла 2-летняя девочка, которая упала в открытый канализационный колодец. Ребенок погиб в результате утопления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает региональное СУ СК РФ.
Расследование 
5 мая 2014, 12:05
С 1 июля 2014 года в Самарской области вырастет цена на электроэнергию

С 1 июля 2014 года в Самарской области вырастет цена на электроэнергию

Вместо 3 рублей 4 копеек цена киловатт-часа составит 3 рубля 17 копеек. Для граждан, использующих двухтарифные счетчики, его стоимость с семи утра до одиннадцати вечера составит 3 рубля 19 копеек, а с одиннадцати вечера до семи утра 1 рубль 57 

17 декабря 2013, 10:28
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