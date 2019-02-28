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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
28 февраля 2019, 11:57
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
В Тольятти пройдет Startup Tour

В Тольятти пройдет Startup Tour

Тольятти на два дня, 14 и 15 марта, станет местом проведения масштабного проекта Open Innovations Startup Tour. Он направлен на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов и проводится в российских городах и странах СНГ с 2011 года. В 
28 февраля 2019, 07:19
Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

Срок ареста бывшего замдиректора «Прогресса» сократили на один день

В среду, 27 февраля, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константина Наумова. Защита просила перевести подопечного под домашний арест или отпустить под залог, но служители Фемиды меру пресечения 
27 февраля 2019, 11:26
Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

Стадион «Самара Арена» готов принять игру с «Енисеем»

В среду, 27 февраля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что стадион «Самара Арена» готов принять игру 9 марта с «Енисеем». Газон надлежащего качества, проводятся все необходимые работы на прилегающей территории, чистится от снега крыша. Однако остаётся фактор 
27 февраля 2019, 07:00
Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны 
26 февраля 2019, 10:08
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» пополнил 29-летний полузащитник Мохаммед Рабиу. Он присоединился к команде в заключительный день зимнего трансферного окна. Ранее спортсмен выступал за «Кубань» и «Анжи», а также за французский «Эвиан». С 2011 по 2015 годы он был игроком сборной Ганы, 
25 февраля 2019, 10:33
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить 
7 февраля 2019, 08:13
«Крылья Советов» против «Динамо»: комментарии тренеров

«Крылья Советов» против «Динамо»: комментарии тренеров

Встреча лидеров ФНЛ «Крыльев Советов» и петербургского «Динамо», привлекла на «Металлург» больше 7 тысяч болельщиков - рекорд посещаемости в нынешнем сезоне. Самарцы вышли как никогда заряженными на борьбу, и с первых минут заперли гостей на их половине поля. Итогом давления 

14 августа 2017, 08:06
«Крылья Советов вылетели из розыгрыша Кубка России

«Крылья Советов вылетели из розыгрыша Кубка России

В четверг, 29 октября, футболисты «Крыльев Советов» провели в Самаре кубковый матч. В рамках одной восьмой финала на стадионе «Металлург», на трибунах которого, несмотря на ненастье, собралось около 5000 зрителей, самарцы встречались с московским «Динамо». Владея игровым преимуществом на тяжелом 
30 октября 2015, 01:42
В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» - 0:0

В Самаре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» - 0:0

«Крылья Советов» не сумели преодолеть сезонное проклятие московских команд - самарцы вновь не забили в ворота столичного клуба. Поединок против «Динамо» собрал накануне в Самаре на трибунах стадиона «Металлург» около 16 тысяч зрителей, но завершился вничью 0:0. Изюминкой противостояния стало 
28 сентября 2015, 12:52
«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью

"Крылья Советов" сыграли вничью с московским "Динамо" в матче 10-го тура премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Самаре на «Металлурге», завершилась со счетом 0:0.
 
Хозяева поля доигрывали в меньшинстве, так как на 83-ей минуте за вторую желтую карточку с поля был 
27 сентября 2015, 06:38
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