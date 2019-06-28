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В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
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28 июня 2019, 01:53
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В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»
С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом …
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28 июня 2019, 01:33
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К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб
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28 июня 2019, 12:22
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В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной
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28 июня 2019, 12:06
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Подозреваемый в расстреле мужчины в Тольятти объявлен в розыск
В Тольятти завели уголовное дело из-за убийства мужчины, которое произошло накануне. Напомним, что вечером 27 июня примерно в 20:00 у дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе нашли тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное …
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28 июня 2019, 11:08
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Назад в 90-е: в Тольятти у подъезда застрелили мужчину
В четверг, 27 июня, вечером произошло дерзкое убийство в Тольятти. В Центральном районе города, около дома №37 по улице Калмыцкой, неизвестные застрелили мужчину. Прибывшей на место бригаде «скорой помощи» осталось только конcтатировать смерть этого человека. Как рассказывают очевидцы в …
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28 июня 2019, 09:11
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В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества
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27 июня 2019, 03:25
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На рынке в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира
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27 июня 2019, 02:43
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Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города
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20 июня 2019, 02:45
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В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков
В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. …
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13 июня 2019, 11:36
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды
Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.
"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон …
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5 июня 2019, 02:41
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«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом
На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, …
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31 мая 2019, 08:41
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Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре
Вечером 3 июня в Самаре произошел инцидент. На пересечении улиц Димитрова и Демократической неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус. Машина следовала по маршруту №6.
В результате обстрела повреждения получило автобусное стекло. Люди не пострадали. Оперативники продолжают выяснять обстоятельства …
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4 июня 2018, 10:21
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В храме Сахалина расстреляли прихожан
В кафедральном соборе Сахалина расстреляли прихожан: двое погибли, шестеро ранены. Мужчина устроил стрельбу в главном соборе Южно-Сахалинской и Курильской епархии - храме Воскресения Христова, сообщает "Интерфакс".
"От полученных ранений на месте скончались служащая храма монахиня Людмила (Пряшникова) и прихожанин собора", - …
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10 февраля 2014, 07:28
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