В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества … В Самарской области задержали семерых местных жителей, которых подозревают в нападениях по найму. В частности, речь идет о налете на дом главы Росимущества. Как установили во время расследования, 10 ноября прошлого года примерно в 20:00 несколько человек проникли в дом