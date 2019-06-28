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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

В страшном ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских

В пятницу, 28 июня, произошла автокатастрофа на 124 километре федеральной трассы «Ульяновск – Димитровград – Самара» в Новомалыклинском районе Ульяновской области. В 03:15 лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и тягач DAF с цистерной. Водитель легковушки выехал на встречную полосу 
28 июня 2019, 01:53
В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

В Самаре закроют «Ашан» в «Московском»

С 1 июля гипермаркет «Ашан» уйдет из торгово-развлекательного центра «Московский». Как стало известно, руководство французской сети и владелец ТЦ договорились о досрочном расторжении договора аренды помещений на взаимовыгодных условиях. В соглашении указано, что «Ашан» прекратит вести коммерческую деятельность в арендуемом 
28 июня 2019, 01:33
К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

К сентябрю на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры должны заменить 2,5 километра труб

На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора, где этой зимой была крупная коммунальная авария, сейчас идёт ремонт теплотрасс. В эту пятницу площадку проинспектировали министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков и директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. Они 
28 июня 2019, 12:22
В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В Самаре Lada Priora протаранила столб на Фасадной

В четверг, 27 июня, в ДТП в областной столице угодила легковушка Lada Priora. Ночью, в 00:20 автомобилист ехал по улице Фасадной в Куйбышевском районе. По предварительной информации, около дома № 2 А по Фасадной он не справился с управлением и 
28 июня 2019, 12:06
Подозреваемый в расстреле мужчины в Тольятти объявлен в розыск

Подозреваемый в расстреле мужчины в Тольятти объявлен в розыск

В Тольятти завели уголовное дело из-за убийства мужчины, которое произошло накануне. Напомним, что вечером 27 июня примерно в 20:00 у дома № 37 по улице Калмыцкой в Центральном районе нашли тело 37-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное 
28 июня 2019, 11:08
Назад в 90-е: в Тольятти у подъезда застрелили мужчину

Назад в 90-е: в Тольятти у подъезда застрелили мужчину

В четверг, 27 июня, вечером произошло дерзкое убийство в Тольятти. В Центральном районе города, около дома №37 по улице Калмыцкой, неизвестные застрелили мужчину. Прибывшей на место бригаде «скорой помощи» осталось только конcтатировать смерть этого человека. Как рассказывают очевидцы в 
28 июня 2019, 09:11
В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества

В Самаре задержали подозреваемых в нападении на главу Росимущества

В Самарской области задержали семерых местных жителей, которых подозревают в нападениях по найму. В частности, речь идет о налете на дом главы Росимущества. Как установили во время расследования, 10 ноября прошлого года примерно в 20:00 несколько человек проникли в дом 
27 июня 2019, 03:25
На рынке в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

На рынке в Тольятти задержали подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

В четверг, 27 июня, в автомобильной столице задержали 31-летнего жителя Автозаводского района, которого подозревают в громком убийстве. Ранее этого человека – Эльшана Эльмана Оглы Гахирманова объявили в розыск по подозрению в расправе над 27-летним дзюдоистом Евгением Кушниром. Нашли его на 
27 июня 2019, 02:43
Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Родители малышей, которые родились в Автограде сегодня, 20 июня, получат пособие. Каждой семье полагается выплата в 10 000 рублей в честь появления на свет в День исторического рождения Тольятти. Как сообщили в мэрии, если у местных жителей в семье прибавилось 
20 июня 2019, 02:45
В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков

В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков

В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. 
13 июня 2019, 11:36
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.

"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон 

5 июня 2019, 02:41
«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

«Стреляла по собакам и прохожим»: в центре Самары задержали пьяную женщину с пистолетом

На днях Самара «превратилась» в Дикий Запад: по словам очевидцев, местная жительница достала оружие и даже пыталась его применить. Это произошло в 23:20 29 мая на пересечении улиц Ярмарочной и Садовой. Как рассказала жительница столицы 63-го региона Екатерина Яндукова, 
31 мая 2019, 08:41
Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре

Неизвестные расстреляли из пневматики пассажирский автобус в Самаре

Вечером 3 июня в Самаре произошел инцидент. На пересечении  улиц Димитрова и Демократической неизвестные злоумышленники обстреляли из пневматики пассажирский автобус. Машина следовала по маршруту №6.

В результате обстрела повреждения получило автобусное стекло. Люди не пострадали. Оперативники продолжают выяснять обстоятельства 
4 июня 2018, 10:21
В храме Сахалина расстреляли прихожан

В храме Сахалина расстреляли прихожан

В кафедральном соборе Сахалина расстреляли прихожан: двое погибли, шестеро ранены. Мужчина устроил стрельбу в главном соборе Южно-Сахалинской и Курильской епархии - храме Воскресения Христова, сообщает "Интерфакс".

"От полученных ранений на месте скончались служащая храма монахиня Людмила (Пряшникова) и прихожанин собора", - 

10 февраля 2014, 07:28
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