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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в 
5 декабря 2018, 09:52
В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину

В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется 
5 декабря 2018, 09:17
В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не 
5 декабря 2018, 09:04
В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

Самарчанка Ольга Афанасьева заявила в "Фейсбуке", что идея городских чиновников внедрить в общественном транспорте оплату банковскими картами - это утопия. "В метро ещё да. Там зашёл, спокойно достал карточку и кошелёк, прошёл... пока на платформе стоишь, все убрал. А в 
5 декабря 2018, 08:55
Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти

Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства администрации Самары разрешил компании «Стройресурс» подготовить документы по планировке территории (проекта планировки и межевания) в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская и Московского шоссе в Кировском районе. Постановление появилось на официальном сайте мэрии. Отметим, что в этом районе находится 
4 декабря 2018, 10:31
Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк имени Гагарина – излюбленное 
30 октября 2018, 09:08
Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк им. Гагарина – излюбленное 

30 октября 2018, 02:35
У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро 
10 сентября 2018, 03:19
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