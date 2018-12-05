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О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака
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5 декабря 2018, 09:52
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В Самаре электричка сбила насмерть 39-летнего мужчину
В среду, 5 декабря, в 17:15 на железнодорожной станции Киркомбинат произошла трагедия — электропоезд сбил насмерть 39-летнего мужчину. По предварительным данным, он шел вдоль путей и угодил под поезд. На месте событий работала следственно-оперативная группа и представители прокуратуры. Сейчас ведется …
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5 декабря 2018, 09:17
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В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так
Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не …
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5 декабря 2018, 09:04
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В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия
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5 декабря 2018, 08:55
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Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти
Департамент градостроительства администрации Самары разрешил компании «Стройресурс» подготовить документы по планировке территории (проекта планировки и межевания) в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская и Московского шоссе в Кировском районе. Постановление появилось на официальном сайте мэрии. Отметим, что в этом районе находится …
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4 декабря 2018, 10:31
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Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы
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30 октября 2018, 09:08
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Стало известно, в каких парках чаще всего отдыхали самарцы прошедшим летом
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30 октября 2018, 02:35
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У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов
Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро …
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10 сентября 2018, 03:19