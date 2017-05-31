Большегрузы не пройдут. Депутаты губернской думы приняли закон, ограничивающий движение по дорогам Самары крупногабаритного и тяжёлого транспорта в дневное время. Меры будут действовать вплоть до старта чемпионата мира по футболу 14 июня 2018 года. Какие цели преследует новый закон и кому он сулит финансовые потери?
Начиная с 14 июня 2017 года в течение дня, с 6 утра до 22 часов вечера, доступ в Самару будет закрыт для транспорта массой свыше 8 тонн. Тяжеловесные и крупногабаритные машины, а также грузовики, перевозящие опасные материалы, смогут передвигаться по городу только ночью. Председатель думского комитета по транспорту Андрей Мурзов объяснил необходимость ограничений масштабной реконструкцией и ремонтом дорог в преддверии мундиаля.
Андрей Мурзов, депутат Самарской губернской думы председатель комитета по транспорту: «Мы закрыли практически все выезды из города. Сейчас полноценно действуют только два. Из-за этого, я думаю, у нас с июня начнется транспортный коллапс. Чтобы хоть как-то смягчить его, мы предлагаем ограничить въезд грузового транспорта в дневное время суток на территорию Самары. Эта мера - не новшество, Москва уже давно ограничила въезд грузовой техники».
За принятие закона во втором чтении проголосовали 24 депутата, 6 воздержались, 11 высказались против. Среди последних депутат Владимир Кошелев.
Владимир Кошелев, депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по строительству:
- Не говорится о том, как у нас строительные площадки будут работать в ночное время. Создаст это комфорт для жителей, которые вокруг строящихся объектов живут? Скажут они за это нам спасибо или не скажут?
Строящиеся объекты будут практически остановлены. Будут и финансовые потери. Эффективность работы в ночное время в разы ниже, заработная плата в разы выше. Я считаю, что правильнее будет к этому вопросу ещё раз всё-таки вернуться, доработать.
Эту точку зрения разделяют и игроки самарского рынка грузоперевозок.
Андрей Вдовин, коммерческий директор транспортной компании «Автострада-Самара»:
- Мы работники плановой логистики. Это когда доставки идут строго по времени и опоздания больших денег стоят. Нам очень трудно будет объяснить клиентам это. Если б была возможность внести поправки от себя в данный закон, то можно было бы разрешить въезд грузовому автотранспорту через Кировский мост. Там замечательный въезд, который выходит на промышленную зону. А там есть склады, есть возможность разгрузиться в маленький транспорт, которому разрешено перемещаться по городу. Тем самым и логисты будут довольны, и клиенты будут получать свой товар вовремя.
На вопрос, как будет контролироваться исполнение закона, в самарском ГИБДД пока ответить не готовы. Говорят, механизм ограничения движения пока дорабатывается.
Запрет на въезд не будет распространяться на автомобили дорожных, аварийных и спасательных служб, мусоровозы и грузовики, которые доставляют материалы на объекты строительства к ЧМ-2018.
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