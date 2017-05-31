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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами

В Самаре неотремонтированные фасады домов хотят замаскировать лианами

Блогер not_used_name предложил жителям Самары не тратить десятки лет в ожидании капитального ремонта, а прямо сейчас украсить дома лианами глицинии "Блю Мун". "Например, наш замечательный и прекрасный дом 1964 года постройки после посадки лиан станет еще прекраснее, - утверждает 
31 мая 2017, 05:14
На строительство стадиона «Самара-Арена» дополнительно выделят 1,8 млрд рублей

На строительство стадиона «Самара-Арена» дополнительно выделят 1,8 млрд рублей

Деньги поступят из федерального бюджета. Информация об этом включена в проект изменений в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.». В общей сложности объём средств на реализацию госпрограммы увеличен на 3 миллиарда 293 миллиона 

29 мая 2017, 06:47
В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
29 мая 2017, 05:16
В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
Как сообщается, специалисты собираются полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания покроют поликарбонатом и плиткой. 

23 мая 2017, 03:47
Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

Грузовикам хотят запретить въезжать в Самару днем из-за ремонта дорог

В Самаре собираются добавить в местное законодательство основание для ограничения движения транспорта. Оно коснется тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые перевозят опасные грузы.
Губдума рассмотрит поправки на ближайшем заседании. Как отмечается, появление новых ограничений требуется в связи с подготовкой к 

23 мая 2017, 09:33
До конца мая перекроют улицу в центре Самары

До конца мая перекроют улицу в центре Самары

В центре Самары в связи с реконструкцией газопровода перекроют улицу Некрасовскую. Планируется, что проезд будет закрыт на 20-метровом участке от Галактионовской в направлении Молодогвардейской с 6:00 10 мая до 23 часов 31 мая, сообщили в мэрии.

Горожан просят заранее 
5 мая 2017, 06:19
Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском 

3 мая 2017, 02:21
Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые 
3 мая 2017, 09:07
Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

Вдоль проспекта Кирова хотят понастроить многоэтажек

25 апреля администрация Промышленного района Самары начала собирать мнения жителей о планировке территории в границах улицы Молодежной, проспекта Кирова и Московского шоссе.
25 апреля 2017, 01:44
СОФЖИ больше не строит?

СОФЖИ больше не строит?

Со строительного рынка Самарской области может уйти один из самых крупных и надежных застройщиков. Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников, Самарский областной фонд жилья и ипотеки в 2017 году новых объектов возводить не собирается. Среди причин, которые могли 
6 февраля 2017, 12:50
Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе

Размещение облигаций «Народного займа» планируют завершить в январе

Размещение облигаций так называемого «Народного займа» планируют завершить уже в январе. Об этом заявили представители ООО «Технологии строительства СОФЖИ», выступающего эмитентом ценных бумаг.

Напомним, в августе прошлого года был запущен «Облигационный заем», поступающие средства должны быть инвестированы в проект реновации исторического 

18 января 2017, 05:21
В центре Самары может появиться экономжилье

В центре Самары может появиться экономжилье

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и министр строительства региона Александр Баландин обсуждали планы по жилой застройке территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗиМ. Самарская область может войти в федеральную программу содействия регионам при освоении промышленных зон. Речь идет о создании 

11 января 2017, 11:49
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