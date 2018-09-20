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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе

В областной столице могут раньше привычного срока включить отопление. По словам председателя городской думы Алексея Дегтева, если пониженная температура будет держаться более трех дней, в  домах и социальных объектах отопление начнет работать с 25-27 сентября. Тема обсуждалась в четверг, 20 
20 сентября 2018, 05:53
Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу

Бывшего директора сети ювелирных магазинов «Аляска» Алексея Борисова нашли повешенным в лесу. Родственники искали бизнесмена с конца августа: он уехал из дома и исчез. Через три дня его джип GreatWall обнаружили на 1-й линии Студеного оврага. Труп предпринимателя увидели только 
20 сентября 2018, 04:39
В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее

Суд Новокуйбышевска вынес приговор по скандальному делу о вымогательстве денег, недвижимости и лишении человека свободы. По версии следствия, 32-летний Максим Масальский в ночь с 1 на 2 декабря прошлого года находился в гостях у своего знакомого в Новокуйбышевске. Мужчина пристегнул 
20 сентября 2018, 03:23
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»

Стали известны причины просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин  сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших 
17 сентября 2018, 10:15
На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на  футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону 
13 сентября 2018, 09:41
Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил  «Крыльям» дозаявить футболиста вне 
12 сентября 2018, 03:29
Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»

Во вторник, 11 сентября, в Белграде чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Чепурин вручил ключи от автомобиля Lada 4×4 капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову. Внедорожник стал призом за первый гол, забитый на стадионе «Самара Арена» во 
12 сентября 2018, 08:33
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