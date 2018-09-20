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Отопление в Самаре могут включить уже на следующей неделе
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20 сентября 2018, 05:53
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Труп экс-директора сети ювелирных магазинов «Аляска» нашли в лесу
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20 сентября 2018, 04:39
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В Самарской области мужчина вымогал квартиру у приятеля, пристегнув его в батарее
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20 сентября 2018, 03:23
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Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов
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20 сентября 2018, 08:53
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Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»
Стали известны причины просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших …
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17 сентября 2018, 10:15
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На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии
Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону …
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13 сентября 2018, 09:41
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Вратарь Гиорги Лория ушел из «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» внесли в заявку на сезон российской премьер-лиги 29-летнего французского полузащитника Йоана Молло. Напомним, что он уже выступал за нашу команду и перешел в клуб на правах свободного агента. Комитет Российского футбольного союза разрешил «Крыльям» дозаявить футболиста вне …
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12 сентября 2018, 03:29
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Сербскому футболисту вручили «Ниву» за первый гол на стадионе «Самара Арена»
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12 сентября 2018, 08:33