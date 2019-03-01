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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами
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3 марта 2019, 08:53
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93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре
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3 марта 2019, 08:24
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Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине
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2 марта 2019, 10:05
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В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права
В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала …
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2 марта 2019, 08:20
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Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО
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1 марта 2019, 10:42
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В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья
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1 марта 2019, 12:37
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В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров
В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" …
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1 марта 2019, 08:20
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В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, …
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28 февраля 2019, 09:14
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В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной
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28 февраля 2019, 07:11
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот
В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной …
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25 февраля 2019, 10:01
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Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей
Решили продлить молодость... Депутаты тольяттинской гордумы в связи с повышением пенсионного возраста предложили изменить возрастной ценз для молодых семей. Парламентарии направили соответствующее обращение в областную губдуму и правительство региона. Речь идет о программе по предоставлению субсидий на покупку жилья молодым …
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22 февраля 2019, 09:12
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Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?
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21 февраля 2019, 11:08
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Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
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20 февраля 2019, 03:00
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На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей
Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и …
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13 февраля 2019, 08:21
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»
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8 февраля 2019, 10:22
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Банковские счета: удобно хранить, распределять и копить средства
Современную жизнь сложно представить без банковской карты. Наличные деньги постепенно уходят в прошлое – это естественный ход развития денежного рынка. Все чаще жители крупных городов отдают предпочтение современным платежным инструментам, да и за пределами мегаполисов все больше торговых точек обзаводятся …
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31 января 2019, 02:22
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В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках
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19 декабря 2018, 01:28
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«АктивКапитал банк» может столкнуться с еще одним уголовным делом
Неплатежеспособность самарского «АктивКапитал банка» вскоре может спровоцировать появление еще одного уголовного дела. «Агентство по страхованию вкладов», как конкурсный управляющий АКБ, пришло к выводу о его преднамеренном банкротстве. Выявлены основания для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности, отмечается …
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1 декабря 2018, 08:15
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Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян
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27 ноября 2018, 10:17
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570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году
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19 июля 2018, 02:06
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