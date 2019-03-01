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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

11 млрд рублей направили на социалку.
1 марта 2019, 05:20
В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами

В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами

В субботу, 2 марта, в Октябрьске произошла массовая авария в переулке Кирпичный. Девушка, управлявшая иномаркой Hyundai Creta, спускалась вниз со стороны трассы в направлении города. По дороге она догнала двигавшийся впереди нее Renault Sandero, столкнулась с ним, но ее машина 
3 марта 2019, 08:53
93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

93 человека тушили пластиковые отходы в районе завода Тарасова в Самаре

В субботу вечером, 2 марта, на улице Ново-Садовой, 311 в Промышленном районе областной столицы тушили пожар. Он произошел неподалеку от завода имени А.М. Тарасова. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20:20. На место событий выехали 
3 марта 2019, 08:24
Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

Грузовики столкнулись лоб в лоб под Сызранью: водителя зажало в кабине

В пятницу, 1 марта, в Сызранском районе произошла крупная авария: на 905 километре федеральной трассы М-5 «Урал» лоб в лоб столкнулись два большегруза. От удара одна из фур была смята, водителя зажало в кабине. В 22:03 на место происшествия выехала 
2 марта 2019, 10:05
В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В Самаре инспектор ГИБДД «погорел» на взятке за сдачу экзамена на права

В областной столице возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения экзаменационного отделения РЭО ГИБДД Управления МВД России по Самаре. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 14 февраля он взял у женщины, которая участвовала 
2 марта 2019, 08:20
Новая ведущая программы

Новая ведущая программы "Прогноз погоды" Ирина Заридянская: Ждите метель и гололед. ВИДЕО

В ближайшие сутки, до 19:00 субботы, 2 марта, в Самарской области прогнозируют облачную погоду, снег и мокрый снег, местами сильный, слабую метель и гололед. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. В ночные часы температура воздуха составит 0, -5 
1 марта 2019, 10:42
В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 млн.  кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в 

1 марта 2019, 12:37
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" 
1 марта 2019, 08:20
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, 
28 февраля 2019, 09:14
В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до Солнечной

В Самаре не хватает денег на строительство дороги от Московского шоссе до улицы Солнечной, об этом заявили в гордепартаменте градостроительства. Речь идет об улице XXII Партсъезда. Еще в 2012 году власти решили продлить ее до Солнечной, был завершен проект реконструкции, 
28 февраля 2019, 07:11
В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
26 февраля 2019, 10:35
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной 
25 февраля 2019, 10:01
Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей

Тольяттинские депутаты предложили изменить возрастной ценз для молодых семей

Решили продлить молодость... Депутаты тольяттинской гордумы в связи с повышением пенсионного возраста предложили изменить возрастной ценз для молодых семей. Парламентарии направили соответствующее обращение в областную губдуму и правительство региона. Речь идет о программе по предоставлению субсидий на покупку жилья молодым 
22 февраля 2019, 09:12
Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

Как обезопасить себя от посягательств киберпреступников?

В России увеличивается число киберпреступлений в банковском секторе. Только за прошлый год хакеры вывели со счетов россиян более 1 млрд 300 млн рублей. Это на 44 % больше, чем годом ранее. Под угрозой - банковские карты и счета корпоративных клиентов. 
21 февраля 2019, 11:08
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и 
13 февраля 2019, 08:21
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в десятку регионов России по доступности жилья на вторичном рынке. В 2018 году средняя стоимость квадратного метра в 63-м регионе увеличилась на пол процента - до 38 тысяч 700 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен. К 
8 февраля 2019, 10:22
Банковские счета: удобно хранить, распределять и копить средства

Банковские счета: удобно хранить, распределять и копить средства

Современную жизнь сложно представить без банковской карты. Наличные деньги постепенно уходят в прошлое – это естественный ход развития денежного рынка. Все чаще жители крупных городов отдают предпочтение современным платежным инструментам, да и за пределами мегаполисов все больше торговых точек обзаводятся 
31 января 2019, 02:22
В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила во втором чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 

19 декабря 2018, 01:28
«АктивКапитал банк» может столкнуться с еще одним уголовным делом

«АктивКапитал банк» может столкнуться с еще одним уголовным делом

Неплатежеспособность самарского «АктивКапитал банка» вскоре может спровоцировать появление еще одного уголовного дела. «Агентство по страхованию вкладов», как конкурсный управляющий АКБ, пришло к выводу о его преднамеренном банкротстве. Выявлены основания для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности, отмечается 
1 декабря 2018, 08:15
Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Верховный суд разрешил отнимать единственное жилье у россиян

Общее число граждан России, прошедших процедуру личного банкротства, к ноябрю 2018 года превысило 90 тысяч человек. Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 октября 2018 года под такое 
27 ноября 2018, 10:17
570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

В этом году жильем должны обеспечить 570 сирот в нашем регионе. На это выделено более 723 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В частности, 62 молодых человека из Тольятти справят новоселье.

В среду, 18 июля, ключи от своих 
19 июля 2018, 02:06
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