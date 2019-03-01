570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году



В среду, 18 июля, ключи от своих … В этом году жильем должны обеспечить 570 сирот в нашем регионе. На это выделено более 723 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В частности, 62 молодых человека из Тольятти справят новоселье.В среду, 18 июля, ключи от своих