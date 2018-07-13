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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 12 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области

Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области

На этой неделе Самарская область оказалась под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами. Из-за этого в отдельных районах пройдут грозовые дожди с порывистым ветром, но температура воздуха будет обычной для этого времени года.

В ночь на четверг, 12 июля, 
11 июля 2018, 03:30
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.

«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится 

11 июля 2018, 11:44
Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Во вторник, 10 июля, в Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер. По информации регионального ГУ МЧС, в ближайшие 1-2 часа местами будет гроза и ветер усилится до 15-20 м/с. Такая погода сохранится до конца этого дня.

Специалисты оперативного 
10 июля 2018, 04:34
Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.

В связи с ненастьем могут произойти обрывы 

9 июля 2018, 03:02
В России посевы проконтролируют из космоса

В России посевы проконтролируют из космоса

Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
Отчеты фермеров сравнят со сведениями, полученными посредством дистанционного 

14 марта 2017, 08:04
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