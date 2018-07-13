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Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области
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11 июля 2018, 03:30
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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области
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11 июля 2018, 11:44
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Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре
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10 июля 2018, 04:34
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Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области
Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.
В связи с ненастьем могут произойти обрывы …
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9 июля 2018, 03:02
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В России посевы проконтролируют из космоса
Национальная информационная система, которая даст возможность Минсельхозу получать сведения дистанционного зондирования о состоянии сельскохозяйственных угодий, появится в России. Как сообщают "Известия", при помощи новшества можно будет предсказывать урожай и верифицировать декларации фермеров.
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14 марта 2017, 08:04