В областной столице накануне произошла крупная авария на водопроводе. В результате без холодной воды остались свыше 70 000 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.
Как сообщается, при выполнении земляных работ был поврежден водовод диаметром 700 мм. В итоге в Красноглинском районе приостановлено холодное водоснабжение 11 социально значимых объектов и 673 жилых домов с населением более 72 900 человек, из них свыше 12 200 детей. Был организован подвоз питьевой воды бойлерами. К ликвидации аварии привлечены 24 человека и 12 ед. техники.
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