В Самаре на Кирова двор из-за коммунальной аварии превратился в озеро В ночь на 25 мая в Самаре случилась очередная коммунальная авария. Около 1:00 рядом с домом № 182 на проспекте Кирова прорвало теплотрассу. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой информацию очевидцев в соцсетях.

В итоге весь двор, включая детскую …