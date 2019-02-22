Гроб с мертвым мужчиной привезли к зданию областного правительства 21 февраля около 9 часов вечера
. Бывшая гражданская жена усопшего рассказала, что Валерий Малеев умер 6 февраля. Но похоронить его она попыталась только спустя 2 недели, поняв, что его кровные родственники делать этого не собираются. В процессе возникли проблемы. По словам женщины, из-за ритуальщиков.
Узнав об этом, к решению проблемы тут же подключились все ответственные лица. Земле покойного придали утром 22 февраля
.
Тем временем, городская администрация провела проверку и уже к полудню озвучила результаты своего расследования, поставив вопросы, на которые пока нет ответов.
Рассказывает глава самарского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов:
- Решив похоронить бывшего мужа, его гражданская жена Анна Плотникова обратилась к некоему предпринимателю Воробьеву и депутату Красноярского района Азату Туймасову. Оба имеют отношение к ритуальному бизнесу. Разрешение на захоронение от муниципального предприятия "Ритуал" им беспрепятственно выдали 20 февраля, а когда они приехали на Центральное кладбище Самары и начали копать, им предложили подписать акт по предоставлению муниципальной услуги по выделению земельного участка под захоронение. Другими словами, местные ритуальщики попытались не допустить на кладбище конкурентов. Воробьев и Туймасов настаивали, что обойдутся своими силами.В итоге выкопать могилу до момента закрытия погоста так и не успели
. Вопрос: если кто-то помешал, почему не обратились в полицию?
«Одновременно с тем, что происходила копка могилы на выделенном месте, на территории кладбища присутствовал наряд полиции. Поэтому если оказывалось какое-то сопротивление тому, что могила копалась - они вполне могли обратиться», - говорит Александр Андриянов
Не успев выкопать могилу до закрытия Центрального кладбища, Воровьев и его землекопы попытались сделать это в послелке Рубежный. Но и этот погост уже закрывался. В итоге похоронить человека не успели - отвезли его на площадь Славы. Уже там бывшая жена покойного рассказала, что с нее требовали 50 тысяч рублей, которых у нее нет. И снова вопрос - почему женщина не воспользовалась правом на бесплатное захоронение
, которое законом гарантировано каждому гражданину РФ?
«Если бы у Анны Михайловны возникли трудности с похоронами, она вполне могла бы обратиться в МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» затем, чтобы провести захоронение по гарантированному перечню. Все услуги МП оказало бы ей бесплатно и потом бы она получила компенсации. Таких обращений в МП не было», - пояснил Андриянов
Кто решил использовать чужую смерть и растерянность родственников в своих корыстных интересах, теперь выясняет полиция.