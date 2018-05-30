В Самаре в управление ФСБ России по Самарской области обратился россиянин, который сообщил о факте его вербовки сотрудниками службы безопасности Украины. 30-летний мужчина сообщил, что в августе 2016 года ездил к родственникам, проживающим «на подконтрольной Вооруженным Силам Украины части Донецкой области, где был похищен сотрудниками СБУ и под пытками дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами». Ему дали задание собрать информацию о военных объектах ополчения, используемых ими вооружении и военной технике. Кроме того, «шпион», который, под данным силовиков, работал на железной дороге, должен был следить за объектами железнодорожного транспорта Самарской области, в том числе специальных и воинских перевозок. Когда россиянин отправился домой, заданий «заказчиков» он не выполнил, каких-либо сведений не передавал. После того как мужчина увидел в России стенд с информацией об уголовной ответственности по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж», он решил сдаться сотрудникам российской ФСБ. Совершивших указанные преступления освобождают от уголовной ответственности, если они добровольно и своевременно сообщили властям об этом или иным образом способствуют предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ. По результатам проверки переданной мужчиной информации, правоохранители не нашли данных о его противоправной деятельности в ущерб безопасности РФ в интересах спецслужб Украины.
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