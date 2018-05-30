4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там …