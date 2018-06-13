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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
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15 июня 2018, 05:21
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Минспорт РФ требует у подрядчика «Самара Арены» сотни миллионов рублей
Минспорт России продолжит через суд требовать 609 миллионов рублей с ПСО «Казань» - генподрядчика строительства «Самара Арены». Именно в такую сумму ведомство оценило размер неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по госконтракту на сооружение объекта. Министерство обратилось в арбитражный суд …
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14 июня 2018, 05:09
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У стадиона «Самара Арена» подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018
Около стадиона «Самара Арена» состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц чемпионата мира по футболу. В мероприятии принимали участие волонтеры из России, а также Англии, Германии, Мексики, Египта и Ливана. Всего в небо поднялись 32 флага, сообщает progorodsamara.ru.
Российский …
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14 июня 2018, 03:05
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Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи
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4 июня 2018, 10:05
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«Крылья Советов» заявят на сезон в РФПЛ два стадиона
На футбольный сезон 2018/2019 годов «Крылья Советов» намерены внести в заявку сразу два стадиона. Как и планировалось изначально, «Самара Арена» станет для волжан основной площадкой, а «Металлург» - резервной. Это намерение еще раз подтвердил на пресс-конференции генеральный директор клуба Виталий …
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31 мая 2018, 09:03
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За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей
Территорию возле стадиона «Самара Арена» будет обслуживать за 60 миллионов рублей муниципальное предприятие «Благоустройство». Компания стала победителем соответствующего электронного аукциона, организованного областным «Управлением капитального строительства». Средства на оплату работ поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, победителю предстоит следить за чистотой …
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16 мая 2018, 08:00
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В этом году в два раза увеличат число топиарных фигур, установленных в Самаре
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7 мая 2018, 06:52
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К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары
В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей …
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4 мая 2018, 03:01
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Тротуарная плитка провалилась на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре на проспекте Ленина провалилась тротуарная плитка - брусчатка. Это случилось после схода снега на тротуаре напротив Самарской областной универсальной научной библиотеки, сообщают очевидцы. Фото появилось в Сети. Отметим, ранее очевидцы сообщали о провалах тротуарной плитки у Струковского сада …
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16 апреля 2018, 11:43
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Названа причина провала новой тротуарной плитки вдоль Московского шоссе
Стала известна причина провала новой тротуарной плитки в поселке Мехзавод. Напомним, дефекты покрытия обнаружили в 4 квартале. Тротуарную плитку вдоль Московского шоссе уложили в рамках реконструкции трассы к ЧМ-2018. Однако недавно в Сети появились фотографии «просевшей» тротуарной плитки. Представитель компании …
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10 апреля 2018, 04:08
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Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре
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10 апреля 2018, 10:07
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
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9 апреля 2018, 03:43