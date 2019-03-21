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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы

В среду, 20 марта, произошла авария с пострадавшими в Чапаевске. В 21:57 21-летний водитель ехал на ВАЗ 211440 по улице Ленина в направлении Сазонова. По предварительной версии полицейских, автомобилист по пути сбил 58-летнего мужчину, который чистил железнодорожные рельсы. Пешеход получил 
21 марта 2019, 01:00
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов

Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов

В областной столице пока не планируют строить новый торгово-развлекательный комплекс на территории бывшего завода клапанов. Слухи об этом ранее циркулировали в местной прессе. По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, «публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо 
20 марта 2019, 10:04
Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра 
19 марта 2019, 01:40
В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику 
18 марта 2019, 09:17
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
Новый Дворец спорта на Молодогвардейской будут строить круглые сутки

Новый Дворец спорта на Молодогвардейской будут строить круглые сутки

Строительство нового Дворца спорта в Самаре на улице Молодогвардейской обойдется в 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В этот четверг подрядчик приступил к нулевому циклу работ - переносу коммуникаций и вывозу грунта. При этом сдать арену получится не ранее конца 2020 
2 ноября 2018, 08:59
Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре планируют построить к 2021 году

Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре планируют построить к 2021 году

Стало известно, что контракт с компанией «ВТС» по строительству Дворца спорта на улице Молодогвардейской был заключен 29 октября. Работы по монолитному основанию и бетонным конструкциям должны завершиться в 2019 году, а в 2021 году здание планируют ввести в эксплуатацию. 
 
1 ноября 2018, 01:18
Стало известно, кто начнет строить новый Дворец спорта в Самаре

Стало известно, кто начнет строить новый Дворец спорта в Самаре

В Самаре прошли торги по определению подрядчика первого этапа строительства нового Дворца спорта. Работы выполнит «Волгатрансстрой - 9». Эта компания уже работала с несколькими объектами в областном центре. В частности, достраивала станцию метро «Алабинская», а также возвела грузовой терминал в 

18 октября 2018, 03:24
Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году

В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и 

21 сентября 2018, 01:39
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
В Самаре восстановят фонтан на улице Молодогвардейской

В Самаре восстановят фонтан на улице Молодогвардейской

Сейчас в сквере у самарского дома, который в народе называют «Шанхай», активно ведется укладка плитки. Высажены ели, туи и липы. Подведены все инженерные коммуникации, залита бетонная чаша фонтана, смонтировано помещение под насосную. Часть запланированного объема работ по восстановлению фонтана завершат 

11 октября 2017, 03:00
После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую

После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую

В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. 
31 июля 2017, 11:06
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