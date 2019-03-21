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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды
Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в …
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21 марта 2019, 11:58
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На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой
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21 марта 2019, 11:30
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Минстрой опроверг слухи о строительстве нового ТРК на территории бывшего завода клапанов
В областной столице пока не планируют строить новый торгово-развлекательный комплекс на территории бывшего завода клапанов. Слухи об этом ранее циркулировали в местной прессе. По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, «публичные заявления о строительстве на территории завода клапанов каких-либо …
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20 марта 2019, 10:04
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Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы
Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра …
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19 марта 2019, 01:40
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В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина
В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику …
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18 марта 2019, 09:17
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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Новый Дворец спорта на Молодогвардейской будут строить круглые сутки
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2 ноября 2018, 08:59
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Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре планируют построить к 2021 году
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1 ноября 2018, 01:18
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Стало известно, кто начнет строить новый Дворец спорта в Самаре
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18 октября 2018, 03:24
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Новый дворец спорта на Молодогвардейской начнут строить в 2018 году
В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и …
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21 сентября 2018, 01:39
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Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре
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29 июня 2018, 03:45
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В Самаре восстановят фонтан на улице Молодогвардейской
Сейчас в сквере у самарского дома, который в народе называют «Шанхай», активно ведется укладка плитки. Высажены ели, туи и липы. Подведены все инженерные коммуникации, залита бетонная чаша фонтана, смонтировано помещение под насосную. Часть запланированного объема работ по восстановлению фонтана завершат …
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11 октября 2017, 03:00
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После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую
В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. …
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31 июля 2017, 11:06
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