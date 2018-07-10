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Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре
Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.
Прибывшие на место …
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9 июля 2018, 10:46
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Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19
Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.
Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. …
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5 июля 2018, 03:56
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Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».
По предварительной информации, …
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3 июля 2018, 10:37
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Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой
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3 июля 2018, 09:25
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Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре
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1 июня 2018, 08:01
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Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область
Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями …
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22 мая 2018, 07:40
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Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту
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10 апреля 2018, 01:04
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Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре
Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными …
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6 апреля 2018, 12:05