4
15
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888                 8888888888                           888       Y88b   d88P 
 888                       d88P                           888        Y88b d88P  
 888                      d88P                            888         Y88o88P   
 888  888  88888b.       d88P    .d8888b   888  888  888  888  888     Y888P    
 888 .88P  888 "88b   88888888   88K       888  888  888  888 .88P     d888b    
 888888K   888  888    d88P      "Y8888b.  888  888  888  888888K     d88888b   
 888 "88b  888  888   d88P            X88  Y88b 888 d88P  888 "88b   d88P Y88b  
 888  888  888  888  d88P         88888P'   "Y8888888P"   888  888  d88P   Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Из-за ливня остановилось движение трамваев на улице Ново-Садовой в Самаре

Сильный дождь, который обрушился на Самару 8 июля, спровоцировал транспортные проблемы. Вода затопила трамвайные пути на улице Ново-Садовой в районе ТЦ «Пирамида». Как сообщает ТТУ, с обыльными осадками не справилась ливневая канализация. Движение транспорта на участке пришлось остановить.

Прибывшие на место 

9 июля 2018, 10:46
Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.

Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. 

5 июля 2018, 03:56
Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Трамвай-шаттл столкнулся с автобусом в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 2 июля в Самаре. На пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись трамвай-шаттл S5 с пассажирским автобусом. Удар получился касательным. По сути, вагон «притер» пассажирскую машину, сообщает паблик «ДТП Самара».

По предварительной информации, 
3 июля 2018, 10:37
Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

Систему безопасности введут на мосту через реку Сок под Самарой

61,8 миллиона рублей заплатят победителю конкурса. 
3 июля 2018, 09:25
Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре

Начат восьмой этап надвижки пролета Фрунзенского моста в Самаре

В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста, которое затянулось на три года. Начат 8-й из 11 этапов надвижки пролета мостового перехода. В этом году из бюджета дополнительно выделят 700 миллионов рублей. Напомним, общая протяженность мостового перехода через реку Самару, на котором 

1 июня 2018, 08:01
Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями 

22 мая 2018, 07:40
Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Для развития области нужно поднять на принципиально новый уровень инфраструктурную насыщенность. В этом году мы должны начать строительство магистрали «Центральная». К 2020 нужно сдать Фрунзенский мост. Об этом во вторник, 10 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в 
10 апреля 2018, 01:04
Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными 

6 апреля 2018, 12:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх