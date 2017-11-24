В Самаре завершился девятый ежегодный поэтический чемпионат среди старшеклассников городских школ. До финала из 40 заявившихся команд после отборочных туров дошли только шесть.
В финале участникам нужно было не только декламировать свои стихи и импровизировать. Например, сочинить строчки об известных футболистах по фотографии. Ведь центральная тема соревнования в этом году – грядущий Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Мероприятие уже не один год поддерживает городская Дума. Девятый чемпионат не стал исключением.
«Я вас всех от души поздравляю с творческими успехами. Мне очень хочется, чтобы вы на всю жизнь запомнили, где родилось у вас это творчество и кто первым аплодировал вам за те стихи, которые вы прочитали», — рассказала Галина Андриянова, председатель Думы г.о. Самара.
Первое место в финале заняла команда 84-ой школы, второе — 58-ой. Бронзу жюри присудило 81-ой школе. Главным подарком для молодых поэтов станет сборник, в который войдут самые сильные произведения.
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