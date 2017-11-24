Определены даты приема первоклассников в школы Самары В Самаре определены даты приема первоклассников в школы. Уже через месяц, с 15 декабря заявления начнут принимать в самарских лицеях и гимназиях, а также Вальдорфской школе и школе «Яктылык». После Нового года, с 30 января прием документов стартует в других …