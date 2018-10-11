10 октября в Самаре прошла приемка улицы Гая, на которой завершился ремонт. Работы проходили в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Ремонт проводился на участке от улицы Врубеля до Луначарского. Его протяженность составляет 1800 метров, а площадь около 9 тысяч «квадратов». В качестве подрядчика выступила организация «XXI век». Она завершила ремонт в течение недели. При этом, отмечается, что фрезерование изношенного слоя асфальта проводилось только в ночное время, чтобы не создавать больших помех для участников дорожного движения.
«Применялся плотный высокопрочный асфальтобетон. Толщина свежего слоя – 5 сантиметров. Также были отремонтированы инженерные коммуникации. Полсотни колодцев подняты на нужную высотную отметку. Кроме того, в створе дороги приведены в порядок парковочные пространства, съезды на прилегающие территории», - рассказал заведующим сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
|
Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней
До 20 ноября на улице Дальней около стадиона «Самара Арена» должны убрать временные транспортные контрольно-пропускные пункты. Напомним, что их установили на время чемпионата мира по футболу-2018. Распоряжение министерства транспорта об открытии проезда уже направлено в АНО «Арена-2018», в пользовании которого …
|
8 октября 2018, 01:09
|
В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими
По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов …
|
6 октября 2018, 10:25
|
Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан …
|
2 октября 2018, 10:16
|
На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей
В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".
Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» …
|
28 сентября 2018, 08:33
|
Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре
|
26 сентября 2018, 03:25
|
В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву
В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела …
|
20 сентября 2018, 09:51