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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней

Стало известно, когда откроют сквозной проезд по улице Дальней

До 20 ноября на улице Дальней около стадиона «Самара Арена» должны убрать временные транспортные контрольно-пропускные пункты. Напомним, что их установили на время чемпионата мира по футболу-2018. Распоряжение министерства транспорта об открытии проезда уже направлено в АНО «Арена-2018», в пользовании которого 
8 октября 2018, 01:09
В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

В России 63% жителей крупных городов считают дороги хорошими

По данным Финансового университета при правительстве России, в последние годы в нашей стране постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживаются 63% жителей крупных и средних российских городов 
6 октября 2018, 10:25
Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Подрядчиков заставят отремонтировать 14 самарских дорог за свой счет

Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг самарских дорог, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания. Всего в городе насчитывается 14 таких трасс. Список был размещен в социальных сетях и их пользователям предложили оценить текущее состояние дорожного полотна. В итоге был высказан 

2 октября 2018, 10:16
На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".

Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» 
28 сентября 2018, 08:33
Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре

Гарантийный ремонт Южного моста начался в Самаре

В Самаре стартовал гарантийный ремонт Южного моста. Работы идут с учетом замечаний, поступивших от автомобилистов. Сейчас идет ремонт подходов к мостовому переходу на площади 400 кв.м. После этого подрядчик приступит к приведению в порядок деформационных швов. Эта стадия работ начнется 

26 сентября 2018, 03:25
В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре снова ищут желающих отремонтировать памятник Куйбышеву

В Самаре объявлен повторный конкурс на реставрацию памятника Куйбышеву на одноимённой площади. Подрядчика, который согласится выполнить работу за 236 тысяч рублей, ищет муниципальный «Центр технического и хозяйственного обслуживания». Напомним, первые торги, объявленные в августе, провалились. Ни одна компания не захотела 

20 сентября 2018, 09:51
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