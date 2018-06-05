В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.
«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов рублей. В результате будет создано 25 новых рабочих мест», - сообщили в администрации Тольятти.
|
Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
|
5 июня 2018, 03:41
|
Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти
|
5 июня 2018, 03:17
|
Не пристегнулись: трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Тольятти
|
5 июня 2018, 09:22
|
«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти
|
4 июня 2018, 10:49
|
Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе
На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.
Ориентировочно, строительство должно …
|
23 апреля 2018, 09:16
|
Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат
Под Самарой, в особой экономической зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.
«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций …
|
4 октября 2017, 10:37
|
Запуск завода Knauf под Самарой могут отложить
Запуск завода сухих гипсовых смесей Knauf в Чапаевске могут перенести на неопределенное время. Причина - ограничения на въезд большегрузов в Самару, передает «Федерал Пресс». Запрет сильно ударит по рентабельности предприятия, говорят предприниматели. Завод производит тяжелую продукцию и многие самарские …
|
10 августа 2017, 09:49
|
Недостроенный завод Schneider Electric в Самаре пришлось заморозить
Компания Schneider Electric заморозила строительство завода по производству трансформаторов в Самаре, заявил в интервью французским СМИ заместитель исполнительного директора компании Эммануэль Бабо. По его словам, это случилось из-за неготовности рынка.
Информацию об остановке проекта из-за конфликта с властями Самарской области Бабо …
|
5 июля 2017, 04:52
|
В Самарской области подорожали макароны
За неделю с 14 по 20 ноября на территории Самарской области возросла стоимость сразу нескольких продуктов. Как сообщает региональное минэкономразвития, подорожали макароны, картофель, мороженая рыба, подсолнечное масло, морковь и куриные яйца. При этом подешевели сахар, куриное мясо и сливочное масло. …
|
24 ноября 2015, 10:34
|
Ученые: макароны влияют на работу сердца у женщин
|
16 февраля 2015, 10:56