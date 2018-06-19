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Материалы по теме:

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со 
19 июня 2018, 02:47
Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».

Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона 

19 июня 2018, 10:46
Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре

В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры 
19 июня 2018, 09:49
Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
Россия поставит Соединенным Штатам 14 ракетных двигателей РД-181

Россия поставит Соединенным Штатам 14 ракетных двигателей РД-181

Как сообщают отечественные СМИ, частная американская фирма Orbital ATK получит из России 14 двигателей РД-181 для ракет-носителей Аntares. В Соединенные Штаты двигатели поставит химкинское НПО «Энергомаш».
По приводимой российскими информагентствами информации, поставка этой партии стартует в 2017 и закончится в 

14 октября 2016, 02:02
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