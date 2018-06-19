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Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре
В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со …
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19 июня 2018, 02:47
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Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре
В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона …
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19 июня 2018, 10:46
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Матрешки для сборных ЧМ-2018 установлены на набережной в Самаре
В Самаре на набережной появились новые гигантские матрешки. По задумке художников, каждая из фигур символизирует одну из стран-участниц ЧМ-2018. Как уже сообщала "ТЕРРА", всего авторы представят восемь матрешек – по числу команд-участниц матчей чемпионата, которые пройдут в Самаре. Фигуры …
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19 июня 2018, 09:49
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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
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18 июня 2018, 04:21
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Россия поставит Соединенным Штатам 14 ракетных двигателей РД-181
Как сообщают отечественные СМИ, частная американская фирма Orbital ATK получит из России 14 двигателей РД-181 для ракет-носителей Аntares. В Соединенные Штаты двигатели поставит химкинское НПО «Энергомаш».
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14 октября 2016, 02:02