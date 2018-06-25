Речь идет об обыкновенных именных бездокументарных акциях. Размер допэмиссии - 166 тысяч 833 штуки, номинал каждой 1 рубль при цене размещения 5 тысяч 100 рублей, таким образом, общий объем эмиссии более 850 миллионов. Акции размещаются по закрытой подписке. Как правило, в таких случаях речь идет либо о перераспределении долей между акционерами, либо таким образом владельцы инвестируют средства в производство. Основным акционером «Салюта» является государство в лице корпорации "Тактическое ракетное вооружение", которой принадлежит более 80% ценных бумаг. Предприятие выпускает автомобильные комплектующие, промышленное оборудование, а в рамках оборонной тематики - твердотопливные ракетные двигатели, узлы для ракет и летательных аппаратов.
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