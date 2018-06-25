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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Миллиарды для «Кузнецова»: самарский завод продает акции

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АвтоВАЗ отложил допэмиссию

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«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов

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5 июня 2017, 11:17
«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов

«Кузнецов» увеличит капитал на 27 миллиардов

Госкорпорация Ростех увеличит уставный капитал ПАО «Кузнецов» и инвестирует средства в развитие завода. На общем собрании Совета директоров самарского предприятия, которое состоится 30 июня, планируется одобрить очередную допэмиссию акций. Будет размещено 2 миллиона 700 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 

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