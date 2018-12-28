Жительница Жигулевска попалась на мошенничестве при получении пособия на ребенка 40-летняя жительница Жигулевска попалась на мошенничестве. Женщина подала в госучреждение заявление на выплату 100 тысяч рублей в виде пособия за третьего ребенка. Вместе с документами она предоставила товарные чеки, подтверждающие расходы, понесенные молодой мамой, на приобретение предметов, необходимых для ухода …