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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Галина Андриянова может уйти с поста главы гордумы Самары

Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова уже в начале марта может перейти на работу в областное правительство. Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, ей сделали предложение стать замом министра социально-демографической и семейной политики региона. Место спикера гордумы, с наибольшей долей 

27 февраля 2018, 04:09
Самарские семьи смогут оформить пособия на первенца по месту жительства

Самарские семьи смогут оформить пособия на первенца по месту жительства

14 февраля прошло заседание правительства Самарской области. Члены регионального кабмина рассмотрели законопроект «О передаче полномочий по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

Сейчас семьи, в которых рождается первенец, могут подать заявление на получение пособий в областное Минсоцдемографии. 

14 февраля 2018, 03:59
Жительница Жигулевска попалась на мошенничестве при получении пособия на ребенка

Жительница Жигулевска попалась на мошенничестве при получении пособия на ребенка

40-летняя жительница Жигулевска попалась на мошенничестве. Женщина подала в госучреждение заявление на выплату 100 тысяч рублей в виде пособия за третьего ребенка. Вместе с документами она предоставила товарные чеки, подтверждающие расходы, понесенные молодой мамой, на приобретение предметов, необходимых для ухода 

31 января 2018, 09:34
Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ

Социальные выплаты и пособия освободили от НДФЛ

В Российской Федерации освободили от уплаты НДФЛ адресные соцвыплаты. Об этом сообщает сайт правовой информации.
Согласно нововведению, обложение НДФЛ не касается единовременных выплат, в частности, когда речь идет о материальной помощи, которая предназначается налогоплательщикам из числа граждан, отнесенных к категории 

31 октября 2017, 12:18
Куда исчезают пособия самарцев: Владимир Путин поручил провести проверку

Куда исчезают пособия самарцев: Владимир Путин поручил провести проверку

Президент России Владимир Путин дал указание проверить соблюдение прав отдельных категорий граждан в Самарской области. Соответствующее распоряжение Контрольному управлению содержится в перечне поручений по итогам прямой линии с Владимиром Путиным, опубликованном на сайте кремля. Напомним, мероприятие прошло 15 июня. Тогда 

26 июня 2017, 12:34
Семьи сбитых электричкой школьников получат материальную помощь

Семьи сбитых электричкой школьников получат материальную помощь

По 50 тысяч рублей в качестве материальной помощи получат родные трех школьников, погибших на железной дороге. Семье выжившего подростка заплатят 30 тысяч рублей. Сегодня, 4 июня, об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова на пресс-конференции, 
4 июня 2014, 02:07
В Самаре могут закрыть детский дом №1, где погибли два воспитанника

В Самаре могут закрыть детский дом №1, где погибли два воспитанника

4 апреля судьбу детдома №1 и причины произошедшей там 29 марта трагедии - от передозировки наркотиков умерли двое подростков - обсуждали на заседании региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Воспитанников детского дома планируют отправить в другие соцучреждения. Сколько ребят и куда 

4 апреля 2014, 05:45
Льготники Самарской области рискуют лишиться компенсаций за коммунальные платежи

Льготники Самарской области рискуют лишиться компенсаций за коммунальные платежи

Губернские льготники рискуют лишиться компенсаций за коммунальные платежи. Такое заявление сделала министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова. Речь идет о 20 процентах жителей области.

Марина Антимонова министр социально-демографической и семейной политики Самарской области:
- До сих пор не утвержден 

1 августа 2013, 11:20
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