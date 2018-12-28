Глава областного министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова официально призналась в Твиттере, что допустила некорректное выражение в дискуссии с самарчанкой по поводу маленьких пособий для молодых матерей.
"Рожать ради выплаты 50 рублей нет никакого желания, единственный вариант - кормить детей дешевыми продуктами с пальмовым маслом", - посетовала девушка.
Антимонова посоветовала ей обзавестись огородом.
«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» - написала министр.
Скандальный твит, как и в случае со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, моментально оказался в федеральных ТОПах новостей.
Реакция читателей - возмущение и негодование.
"Неужели опыт Глацких вас ничему не научил? Вам тоже захотелось всероссийской славы?" - это, пожалуй, самые мягкие комментарии пользователей.
Уже отреагировал на скандал и губернатор Дмитрий Азаров.
"Действительно, некоторые фразы в диалоге Антимоновой, мягко говоря, неуместны. Разберёмся", - написал он.
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