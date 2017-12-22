В новогодние праздники телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» порадует зрителей любимой музыкой, лучшими отечественными мультфильмами и премьерами документальных проектов.
Новый год «ТЕРРА - РЕН ТВ» встретит марафоном «Легенд Ретро FM». 31 декабря звёзды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 90-х годов исполнят свои главные хиты. Среди участников – Томас Андерс, Boney M, Тото Кутуньо, Army Of Lovers, Валерий Леонтьев, Юрий Шатунов и многие другие. Ретромарафон продлится более суток и прервётся лишь на традиционное новогоднее обращение Президента России.
С 1 по 3 января на «ТЕРРА - РЕН ТВ» будут показываться все мультипликационные фильмы отечественной студии «Мельница». В их числе – приключения трёх богатырей, трилогия об Иване-Царевиче и Сером Волке, «Карлик-нос», «Крепость: Щитом и мечом», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
Поклонников документальных проектов «ТЕРРЫ - РЕН ТВ» ждёт сразу три подарка. 4 января с десяти утра и до полуночи телеканал покажет вторую часть «Русских булок с Игорем Прокопенко». 6 января зрители увидят «День загадок человечества с Олегом Шишкиным». А 8 января «ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет «День засекреченных списков».
Праздничный эфир дополнит классика современного российского кинематографа. «ТЕРРА - РЕН ТВ» запускает новую кинолинейку под названием «Чёткое кино». В рамках «Чёткого кино» телеканал покажет фильмы «Брат», «Брат-2», «Сёстры», оба «Бумера», фильм и сериал «ДМБ», всю серию «Особенности национальной…» и комедию «Реальный папа».
7 января «ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет многосерийный боевик «Отцы» – историю спасения старшеклассниц из рук торговцев людьми. Премьера «Отцов» прошла в апреле и стала самой успешной среди фильмов собственного производства телеканала за последние 10 лет. Воскресный показ продолжит концерт Михаила Задорнова «Глупота по-американски».
Напомним, в Самаре «РЕН ТВ» транслируется телеканалом «ТЕРРА» с 2006 года. В октябре 2017-го «ТЕРРА - РЕН ТВ» показал рекордные показатели за всю историю вещания «РЕН ТВ» в Самаре. По данным «Mediascope» (Медиаскоп, ранее TNS Россия, ТНС Гэллап Медиа), среднесуточная доля телеканала «ТЕРРА» в октябре 2017 года среди аудитории (25-54) составила 8,1%.
*Mediascope, Россия, мужчины 25-54
|
В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра
|
22 декабря 2017, 04:03
|
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января
|
21 декабря 2017, 05:28
|
В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки
|
12 декабря 2017, 10:14
|
«РЕН ТВ» продолжает серию успехов
|
11 декабря 2017, 05:18
|
Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года
По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
|
11 декабря 2017, 02:01
|
Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!
|
29 ноября 2017, 06:02
|
«РЕН ТВ» занял 1-е место среди телеканалов РФ в своей целевой аудитории
|
27 ноября 2017, 05:01
|
Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
|
24 ноября 2017, 02:04
|
«РЕН ТВ» снова среди лидеров недели!
|
23 ноября 2017, 04:41