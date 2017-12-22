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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

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22 декабря 2017, 04:03
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«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки. Об этом чиновники сообщили на совещании в мэрии Самары. Больше всего праздничных площадок предусмотрено в Красноглинском районе – 8. В Куйбышевском – 7, в Ленинском, Октябрьском и Промышленном 

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«РЕН ТВ» продолжает серию успехов

«РЕН ТВ» продолжает серию успехов

9 декабря российские мужчины в возрасте от 25 до 54 лет отдали предпочтение «РЕН ТВ», обеспечив телеканалу долю 9,2%.
11 декабря 2017, 05:18
Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

Подсчитаны расходы среднего россиянина на празднование Нового года

По мнению ряда экспертов, потребительское настроение россиян несколько улучшилось и на новогодний праздник среднестатистический россиянин собирается израсходовать 17 600 рублей. Эта цифра на 4% превышает аналогичную прошлогоднюю, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на экспертов Deloitte.
В 2016-м средние траты были на 

11 декабря 2017, 02:01
Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ нового леденящего душу триллера в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре дают вам уникальный шанс 6 декабря 2017 г. первыми увидеть леденящий душу триллер «Счастливого дня смерти» (18+).

«Каждый в университете мечтал попасть на 
29 ноября 2017, 06:02
«РЕН ТВ» занял 1-е место среди телеканалов РФ в своей целевой аудитории

«РЕН ТВ» занял 1-е место среди телеканалов РФ в своей целевой аудитории

25 ноября «РЕН ТВ», федеральный партнер телеканала «ТЕРРА», занял первое место среди всех российских телеканалов в своей целевой аудитории.

 В минувшую субботу «РЕН ТВ» стал лидером у мужчин в возрасте от 25 до 54 лет*.

Самым успешным проектом 
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Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Легендарный концерт Гарика Сукачева и «Бригады С»: смотрите на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Юбилейный концерт Гарика Сукачева и группы «Бригада С» будет показан в программе «Соль» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ»»! Речь идет о выступлении в московском клубе Yotaspace в 2015 году. Шоу 
24 ноября 2017, 02:04
«РЕН ТВ» снова среди лидеров недели!

«РЕН ТВ» снова среди лидеров недели!

«РЕН ТВ», федеральный партнер телеканала «ТЕРРА», вновь среди лидеров!

Минувшая неделя принесла «РЕН ТВ» второе место среди всех федеральных телеканалов в мужской аудитории.

С 13 по 18 ноября телеканал 
23 ноября 2017, 04:41
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