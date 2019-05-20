|
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
|
23 мая 2019, 09:23
|
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
|
23 мая 2019, 08:06
|
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
|
23 мая 2019, 05:31
|
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
|
23 мая 2019, 05:06
|
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
|
23 мая 2019, 04:57
|
Движение по Утевской откроется до конца мая
|
23 мая 2019, 01:36
|
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
|
21 мая 2019, 02:47
|
Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»
Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят …
|
20 мая 2019, 08:04
|
Стекло, камень и керамогранит: в Самаре выбрали внешний вид фасада Шестого кассационного суда
В столице 63-го региона утвержден внешний вид фасада 24-этажного здания Шестого кассационного суда. Верхняя часть будет выполнена из серого стекла, нижняя часть фасада - отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь - керамогранитом. Эскизный проект прошел рассмотрение, и его одобрил Градостроительный …
|
20 мая 2019, 01:31
|
Улицу Луначарского достроит новая компания
|
15 мая 2019, 08:00
|
1 млрд 750 млн потратят на завершение строительства Шестого кассационного суда
В Самаре потратят 1 млрд 750 млн рублей на завершение строительства здания, в котором разместится Шестой кассационный суд общей юрисдикции, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика по проектированию и реконструкции офисного сооружения с подземным паркингом в границах улиц …
|
23 апреля 2019, 06:56
|
Объявлен конкурс на место двух зампредседателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда. Все желающие подать документы смогут сделать это до 13 мая. Также открыты вакансии еще двух заместителей председателя Шестого кассационного суда и 31 судьи. Напомним, …
|
18 апреля 2019, 02:35
|
Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
|
5 марта 2019, 08:46
Мы Вам перезвоним!