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Заключенные американской тюрьмы сняли видео своего побега
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27 июля 2017, 06:00
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Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018
Осужденные трех самарских колоний - шестой, десятой и тринадцатой - начали выпускать товары к предстоящему чемпионату мира по футболу. В перечне продукции – металлические ограждения для дворов, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. Произведенные товары районные власти уже используют для благоустройства …
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20 июля 2017, 12:33
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Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными
Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу: улица Куйбышева, 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.
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27 июня 2017, 07:39
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Некому сидеть: В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных
В Нидерландах вследствие недостатка заключенных собираются закрыть 5 исправительных учреждений. Сделать это власти намерены до конца лета, сообщает De Telegraaf.
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1 июня 2017, 03:21
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Архитекторы создали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»
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20 апреля 2017, 01:00
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Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей
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6 апреля 2016, 10:50
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Самый красивый преступник США вышел на волю и станет моделью
Джереми Микс (Jeremy Meeks), прославившийся как «самый красивый преступник Америки», освободился из тюрьмы. Ещё отбывая наказание за незаконное хранение оружия, он подписал контракт с крупным модельным агентством. Теперь Микс будет представителем White Cross Management.
Напомним, Микса приговорили к 27 …
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10 марта 2016, 12:26
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Жигулевскую воспитательную колонию покинул последний заключенный
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23 апреля 2015, 12:23
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Проект постановления об амнистии в России принят в первом чтении
В среду, 22 апреля, Госдума приняла в первом чтении проект постановления об амнистии, внесенный президентом России. По предварительным подсчетам, документ может коснуться 60 тысяч приговоренных к лишению свободы и до двухсот тысяч условно осужденных. Ожидается, что амнистия распространится, в частности, …
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23 апреля 2015, 11:28
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Самарские осужденные будут помогать в подготовке к ЧМ-2018
В самарских исправительных учреждениях готовятся к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщил начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Рамиз Алмазов, осужденные могут многое сделать для ЧМ-2018.
«Мы хотим участвовать, мы будем просить, чтобы нас …
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4 сентября 2014, 03:46