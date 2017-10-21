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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 октября 2017г  
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Материалы по теме:

Заключенные американской тюрьмы сняли видео своего побега

Заключенные американской тюрьмы сняли видео своего побега

Информационно-новостное агентство Associated Press опубликовало видео на своем канале на Youtube, на котором три зэка из США сняли часть процесса своего побега из тюрьмы Орандж-Каунти в Южной Калифорнии.

Сам видеоролик не является оригиналом, так как выложен после обработки прокуратурой. В него 

27 июля 2017, 06:00
Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018

Осужденные готовят Самару к ЧМ-2018

Осужденные трех самарских колоний - шестой, десятой и тринадцатой - начали выпускать товары к предстоящему чемпионату мира по футболу. В перечне продукции – металлические ограждения для дворов, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. Произведенные товары районные власти уже используют для благоустройства 

20 июля 2017, 12:33
Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу: улица Куйбышева, 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.  
Покупателям предложат 

27 июня 2017, 07:39
Некому сидеть: В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных

Некому сидеть: В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных

В Нидерландах вследствие недостатка заключенных собираются закрыть 5 исправительных учреждений. Сделать это власти намерены до конца лета, сообщает De Telegraaf.
Этот процесс приведет к сокращению свыше 2600 сотрудников пенитенциарной системы. Как сообщается, четыре года назад в Нидерландах уже прекратили свою 

1 июня 2017, 03:21
Архитекторы создали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»

Архитекторы создали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»

Архитекторы разработали проект плавающей тюрьмы по мотивам той, в которой находился один из главных героев «Игры престолов» Тирион Ланнистер. Об этом рассказывают западные СМИ.
Кораблю дадут наименование Panama Papers Jail. На борту могут располагаться более 3000 заключенных.
Камеры на этом 

20 апреля 2017, 01:00
Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Самарское ГУФСИН заработало на выращенных в колонии тюльпанах 150 тысяч рублей

Начальник региональной службы исполнения наказаний Рамиз Алмазов рассказал, как сегодня живут заключенные, чем зарабатывают на жизнь, какие производства откроются в колониях в ближайшее время и где востребованы товары , сделанные в местах не столь отдаленных.

Их не коснулись ни 
6 апреля 2016, 10:50
Самый красивый преступник США вышел на волю и станет моделью

Самый красивый преступник США вышел на волю и станет моделью

Джереми Микс (Jeremy Meeks), прославившийся как «самый красивый преступник Америки», освободился из тюрьмы. Ещё отбывая наказание за незаконное хранение оружия, он подписал контракт с крупным модельным агентством. Теперь Микс будет представителем White Cross Management.

Напомним, Микса приговорили к 27 
10 марта 2016, 12:26
Жигулевскую воспитательную колонию покинул последний заключенный

Жигулевскую воспитательную колонию покинул последний заключенный

Сегодня, 23 апреля, из колонии, по словам начальника ГУФСИН по Самарской области Рамиза Алмазова, уезжает последний воспитанник - 16-летний уроженец Оренбургской области. Напомним, ФСИН России ликвидировало учреждение по той причине, что на 68 осужденных в ней приходилось почти вдвое больше 
23 апреля 2015, 12:23
Проект постановления об амнистии в России принят в первом чтении

Проект постановления об амнистии в России принят в первом чтении

В среду, 22 апреля, Госдума приняла в первом чтении проект постановления об амнистии, внесенный президентом России. По предварительным подсчетам, документ может коснуться 60 тысяч приговоренных к лишению свободы и до двухсот тысяч условно осужденных. Ожидается, что амнистия распространится, в частности, 
23 апреля 2015, 11:28
Самарские осужденные будут помогать в подготовке к ЧМ-2018

Самарские осужденные будут помогать в подготовке к ЧМ-2018

В самарских исправительных учреждениях готовятся к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщил начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Рамиз Алмазов, осужденные могут многое сделать для ЧМ-2018.  

«Мы хотим участвовать, мы будем просить, чтобы нас 

4 сентября 2014, 03:46
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