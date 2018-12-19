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За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене
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19 декабря 2018, 08:35
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Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД
В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального …
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18 декабря 2018, 10:14
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В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе
Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная …
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18 декабря 2018, 08:57
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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28
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«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей
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18 декабря 2018, 10:33
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В Самаре запустят первую солнечную электростанцию
Во вторник, 18 декабря, пройдет открытие первой очереди Самарской солнечной электростанции. Напомним, что она - первая солнечная электростанция в нашем регионе и Приволжском федеральном округе и самая крупная в России. По подсчетам специалистов, первая очередь сможет обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск …
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17 декабря 2018, 02:52
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«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей
12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу …
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12 декабря 2018, 10:16
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Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать
Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако …
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12 декабря 2018, 10:03
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В самарских школах прошли уроки безопасности
По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах …
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23 ноября 2018, 11:54
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В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн
"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. …
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26 октября 2018, 05:19
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Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
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4 октября 2018, 03:12