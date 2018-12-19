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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

По итогам ноября средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке в Самарской области составила чуть больше 46 тысяч рублей. Такие данные приводит СОФЖИ. Его специалисты проанализировали 12 тысяч 777 уникальных предложений. На первом месте оказалась Самара, здесь в 
19 декабря 2018, 08:35
Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

Следователи решают вопрос о возбуждении дела на начальника отдела ГСУ областного МВД

В областной столице началась доследственная проверка по факту незаконного получения денежных средств начальником отдела ГСУ ГУ МВД России по Самарской области через двух посредников. Деньги предназначались за направление уголовного дела в суд. К самарским следователям поступили материалы проверки из регионального 
18 декабря 2018, 10:14
В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

В Самаре улица Авроры ушла под воду: произошла утечка на водоводе

Стала известна причина коммунальной аварии на улице Мориса Тореза. Напомним, что примерно в 15:00 во вторник датчики центральной диспетчерской клубы «РКС-Самара» зафиксировали резкое падение давления на водоводе диаметром 900 миллиметров, то есть где-то появилась крупная утечка. По словам коммунальщиков, строительная 
18 декабря 2018, 08:57
В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у 
18 декабря 2018, 06:28
«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей

«ТОАЗ» заплатит 816 млн рублей

Арбитражный суд Самарской области вынес окончательное решение о взыскании с «Тольяттиазота» налоговой задолженности за 2012 - 2013 годы в размере 816 млн рублей. Судьи пришли к выводу, что недоимка образовалась путем продажи продукции за границу по искусственно заниженной цене. Сомнительные 
18 декабря 2018, 10:33
В Самаре запустят первую солнечную электростанцию

В Самаре запустят первую солнечную электростанцию

Во вторник, 18 декабря, пройдет открытие первой очереди Самарской солнечной электростанции. Напомним, что она - первая солнечная электростанция в нашем регионе и Приволжском федеральном округе и самая крупная в России. По подсчетам специалистов, первая очередь сможет обеспечить электроэнергией весь Новокуйбышевск 
17 декабря 2018, 02:52
«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

«Крылья Советов» потратят на зарубежные сборы в ОАЭ 12 млн рублей

12 миллионов рублей потратит футбольный клуб «Крылья Советов» на двухнедельные сборы в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. Как следует из конкурсной документации, в теплые края спортсмены и сопровождающие их лица отправятся на 2 недели практически сразу 
12 декабря 2018, 10:16
Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать

Проблемы с регоператором: реформа обращения с отходами в Самаре начала буксовать

Так громко анонсированная областными чиновниками реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, по всей видимости, начала буксовать. До момента, когда выбранный в ходе торгов регоператор по вывозу и переработке мусора — «ЭкоСтройРесурс» должен начать работу, остается чуть больше двух недель. Однако 
12 декабря 2018, 10:03
В самарских школах прошли уроки безопасности

В самарских школах прошли уроки безопасности

По статистике, каждый год в России от поражения током гибнет до 30 000 человек. В подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны нарушением техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. Чтобы это предотвратить, нефтяники 63-го региона начали просветительскую работу в школах 
23 ноября 2018, 11:54
В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. 
26 октября 2018, 05:19
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
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