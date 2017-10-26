В Самаре не нашлось организаций, способных построить и содержать площадку для организации специализированного автотранспортного парка. Соответствующий тендер объявил департамент градостроительства. Объект должен появиться в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу в границах Московского шоссе, улицы Революционной и проспекта Карла Маркса. Мэрия готова была заплатить за работы 20 миллионов 934 тысячи рублей. В итоге единственным подрядчиком, предоставившим всю необходимую документацию оказалось ООО "Приоритет Тольятти", запросившее за свои услуги на 104 тысячи рублей меньше. Теперь за месяц ему предстоит вырубить кустарник и заасфальтировать площадку площадью около 9,5 тысяч квадратных метров.
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20 октября 2017, 12:17
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18 октября 2017, 06:11
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На пути к стадиону «Самара Арена» встанет пункт досмотра транспорта
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18 октября 2017, 01:57
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31 августа 2017, 05:19
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31 июля 2017, 09:49