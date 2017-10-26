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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 октября 2017г 
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В Самаре перекроют новое кольцо на Московском шоссе

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В этом году на ремонт и реконструкцию магистралей по общероссийской программе "Безопасные и качественные дороги" в 63-м регионе направлено свыше 4 миллиардов рублей.
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31 июля 2017, 09:49
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