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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

Необычный скандал разразился в вооруженных силах Великобритании. Виновницей «торжества» стала солдат по имени Бриони Мюррей. Она и раньше привлекала внимание СМИ своей эффектной внешностью. А недавно обнаружилось, что до поступления в войска она снималась в качестве модели для эротических сайтов. 
15 февраля 2019, 02:26
Вот так полет «Шмеля»: огнеметчики испепелили дзоты на Рощинском полигоне

Вот так полет «Шмеля»: огнеметчики испепелили дзоты на Рощинском полигоне

На днях огнеметчики 2-й гвардейской общевойсковой армии провели боевые стрельбы на Рощинском полигоне. Перед ними стояла задача поразить укрепленные огневые точки условного противника. Стрельба велась с помощью реактивных огнеметов «Шмель» и «Приз» с боеприпасами, создающими объемный взрыв. Дистанция ведения огня 

13 февраля 2019, 12:03
Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей

Сегодня, 9 февраля, в самарском аэропорту прозвучала сирена. По сигналу тревоги всех посетителей попросили покинуть здание на 10 минут.
 
По информации источников в оперативных структурах, это были не «террористы» со звонками о ложном заминировании. В здании главной воздушной гавани 

9 февраля 2019, 02:05
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В среду, 6 февраля, в Самарской области были подняты по тревоге бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа — всего 4 тысячи человек. Это было сделано в рамках тактического учения. Накануне также по тревоге подняли бригаду материально-технического обеспечения. Учения стартуют 
6 февраля 2019, 12:14
1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.

Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. 

5 февраля 2019, 02:13
Полторы тысячи миротворцев подняли по тревоге

Полторы тысячи миротворцев подняли по тревоге

Полторы тысячи бойцов миротворческой бригады, дислоцированной в Самарской области, были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Помимо военнослужащих в проверке задействовали 400 единиц боевой техники. Группировка должна 
21 августа 2018, 11:09
Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

На вооружение подразделений ПВО поступила новейшая радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». Установка представляет собой универсальный мобильный комплекс.

Станция предназначена для определения координат, скорости и траектории воздушных целей в высоком разрешении. Установка способна обнаруживать объекты противника даже в условиях активного радиоподавления. 

27 июня 2018, 01:23
ВС России получат на вооружение дроны-металлоискатели

ВС России получат на вооружение дроны-металлоискатели

В вооруженные силы Российской Федерации в недалеком будущем поступят на вооружение дроны-металлоискатели. Как рассказывают «Известия», в данный момент беспилотники проходят ряд тестов, при этом отдельные экземпляры поступили в инженерно-саперные подразделения для опытной эксплуатации.
Как отмечают в Минобороны, в роли «летающих» 

21 декабря 2017, 03:12
Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой

Дрон протаранил самолет: Необычное происшествие в небе над Канадой

В небе над канадским аэропортом города Квебек столкнулись беспилотный летательный аппарат и грузовой самолет коммерческой компании Skyjet airlines, когда последний шел на посадку. Канадские специалисты говорят, что это первый подобный случай.
Беспилотник врезался в лайнер на высоте 450 м в 

16 октября 2017, 03:05
Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии

Машинисты отдыхают: Первый в мире поезд-беспилотник совершил перевозку в Австралии

Представители австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto объявили, что принадлежащий ей грузовой состав осуществил первую перевозку в полностью автономном режиме. В компании говорят, что эксплуатируют поезда в автономном режиме с января этого года, однако на них всегда для подстраховки были машинисты.

4 октября 2017, 03:10
В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии запущена услуга по доставке товаров посредством дронов. Этот способ транспортировки продуктов питания и различных вещей используется впервые в мире.
В настоящее время единственный населенный пункт на нашей планете, куда товары поступают при помощи беспилотников – это столица Исландии 

24 августа 2017, 02:37
Пентагон не смог определить местонахождение войск РФ в Арктике

Пентагон не смог определить местонахождение войск РФ в Арктике

В американском военном ведомстве познания о частях российских ВС ограничиваются только сведениями, что они «располагаются где-то восточнее Мурманска». Такие данные фигурируют в августовском отчете, опубликованном Центром зарубежных военных исследований Армии США. У Пентагона сейчас просто физически нет возможностей точного определения 
19 августа 2015, 11:48
В Самарской области начались военные учения дивизии ПВО

В Самарской области начались военные учения дивизии ПВО

В Самарской области начались военные учения дивизии ПВО, в них задействовано более 1 тысячи 600 военнослужащих.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, подразделение было приведено в высшую степень боеготовности, приступило к подготовке и ведению учебно-боевых действий по 
22 апреля 2015, 09:39
Проверка сил ядерного сдерживания прошла под руководством Путина

Проверка сил ядерного сдерживания прошла под руководством Путина

Под руководством президента России Владимира Путина прошла внезапная проверка сил ядерного сдерживания, военно-космической обороны, флота, дальней авиации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает "Взгляд".

«Были выполнены пуски баллистических ракет, задействована система ПВО и ПРО. Все пуски прошли в штатном режиме, все 

31 октября 2013, 10:00
Самарские военные не будут принимать участие в международных учениях

Самарские военные не будут принимать участие в международных учениях

Самарские военные смогут лишь наблюдать за крупномасштабными совместными учениями объединенной системы противовоздушной обороны СНГ "Боевое содружество-2013". Принимать в них участие они не будут. Напомним, маневры проходят в эти дни на территории России. До 12 сентября ожидаются три этапа учений: в 

16 августа 2013, 04:48
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