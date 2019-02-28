Самарские военные не будут принимать участие в международных учениях Самарские военные смогут лишь наблюдать за крупномасштабными совместными учениями объединенной системы противовоздушной обороны СНГ "Боевое содружество-2013". Принимать в них участие они не будут. Напомним, маневры проходят в эти дни на территории России. До 12 сентября ожидаются три этапа учений: в …