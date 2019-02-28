В Поволжье прошли масштабные учения бойцов ПВО, в которых приняли участие 1300 военнослужащих. Условные боевые действия развернулись сразу в трех регионах: в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях.
По плану, зенитчики должны были отразить налет крылатых ракет и беспилотников, оснащенных самодельными бомбами. Для выполнения задач привлекли 250 боевых машин, в том числе современные радиолокационные станции «Гамма-С1М», «Небо-УМ» и «Каста 2-2», зенитные ракетные системы «С-300», комплексы «Бук-М2», «Тор» и «Тунгуска».
В списках задач значилось обнаружение воздушных, в том числе малоразмерных, целей, их сопровождение, подача команд и их конечное уничтожение.
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