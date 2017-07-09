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Всем на пол: В тольяттинском кафе велась загадочная стрельба
Об инциденте, который случился в одном из популярных круглосуточных кафе Автозаводского района Тольятти, пишет местный портал TLTgorod. По словам очевидцев происшествия, вчера, 8 июля, рано утром «принявший на грудь» гражданин Т., выйдя из туалета «Кафе Б…», вдруг достал травматический …
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9 июля 2017, 04:07
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Что нашли сотрудники ФСБ в тольяттинской «Общине коренного русского народа»?
Следственное управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя тольяттинской «Общины коренного русского народа» за возбуждение межнациональной ненависти. В основу дела легли материалы, собранные сотрудниками управления ФСБ по Самарской области. Оперативники узнали, что лидер националистического …
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6 июля 2017, 09:28
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В Самарской области после урагана стало больше пешеходов и гребцов
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6 июля 2017, 11:23
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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
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5 июля 2017, 05:48
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Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин
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24 июня 2017, 04:12
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Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загоре
На днях жительница Самары около полуночи возвращалась домой. На улице Стара-Загоре она услышала шум, доносящийся со стороны продуктового киоска, специализирующегося на продаже молочных продуктов. Женщина заметила около торговой точки мужчину, который сломал рольставни и пытался проникнуть внутрь. Не теряя времени, …
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24 июня 2017, 02:49
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Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета
Росгвардия собирается решить давнюю проблему разобщенных региональных баз данных на оружие и его владельцев. Как сообщают российские агентства, в данный момент с этой целью создается система централизованного учета.
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15 июня 2017, 11:06
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В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог
В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
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7 июня 2017, 11:14
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Росгвардия проверит оружие у сызранцев
С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере …
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5 июня 2017, 10:51
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Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП
В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в автоугоне.
По версии стражей порядка, подозреваемый проходил мимо дома на улице Енисейской и увидел свою знакомую. Девушка сидела в иномарке, слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней.
Через некоторое время девушка решила …
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4 июня 2017, 05:12
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В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета
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3 июня 2017, 02:14
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Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России
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30 мая 2017, 03:48
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«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать
Специалисты из Великобритании в процессе недавнего исследования определили причины, которые толкают людей на кражу. Кроме этого, они установили, от каких факторов зависит уровень воровства в обществе.
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26 мая 2017, 02:31
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В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах
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7 мая 2017, 11:19
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Где чаще угоняют автомобили?
Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
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21 апреля 2017, 12:17
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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Российские страховщики составили рейтинг наиболее популярных у автоугонщиков марок автомобилей. Как выяснилось, в 2016 году чаще других жертвами злоумышленников становились Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
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27 марта 2017, 09:55