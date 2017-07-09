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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Бдительная самарчанка помогла поймать молочного вора на Стара-Загоре

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Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета

Посчитают «стволы»: Для владельцев оружия сделают единую систему учета

Росгвардия собирается решить давнюю проблему разобщенных региональных баз данных на оружие и его владельцев. Как сообщают российские агентства, в данный момент с этой целью создается система централизованного учета.
Новшество будет востребовано как представителями лицензионно-разрешительной системы Росгвардии, так и оперативниками полиции 

15 июня 2017, 11:06
В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Самаре мужчина через окно проник в храм, но ограбить не смог

В Промышленном районе Самары предотвратили ограбление православного собора. Рано утром в церкви сработала сигнализация, туда быстро прибыли сотрудники Росгвардии. В помещении задержали мужчину, собиравшего ценные вещи. Выяснилось, что он проник в здание, взломав окно.
 
Подозреваемому 38 лет, в прошлом 

7 июня 2017, 11:14
Росгвардия проверит оружие у сызранцев

Росгвардия проверит оружие у сызранцев

С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
 
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере 
5 июня 2017, 10:51
Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП

Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП

В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в автоугоне.

По версии стражей порядка, подозреваемый проходил мимо дома на улице Енисейской и увидел свою знакомую. Девушка сидела в иномарке, слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней.

Через некоторое время девушка решила 

4 июня 2017, 05:12
В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

Сотрудники Росгвардии Самарской области задержали гражданина, который решил пострелять на улице. Инцидент случился во дворе одного из домов по улице Елизарова в Кировском районе.
 
По предварительной версии, подозреваемый - ранее судимый 50-летний местный житель - переделал сигнальный пистолет для 

3 июня 2017, 02:14
Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

В первом квартале 2017-го наиболее угоняемым в России транспортным средством признан Hyundai Solaris. Об этом говорят результаты исследования, проведенного среди отечественных страховых компаний.
По словам экспертов, в данное время именно эта модель чаще других идет на автозапчасти. Вместе с тем, 

30 мая 2017, 03:48
«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

Специалисты из Великобритании в процессе недавнего исследования определили причины, которые толкают людей на кражу. Кроме этого, они установили, от каких факторов зависит уровень воровства в обществе.
Как показала серия экспериментов, степень развития краж не зависит от благосостояния человека. Воруют как 

26 мая 2017, 02:31
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Российские страховщики составили рейтинг наиболее популярных у автоугонщиков марок автомобилей. Как выяснилось, в 2016 году чаще других жертвами злоумышленников становились Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
По сведениям «Росгосстраха», самой «востребованной» маркой автомобильных воров по-прежнему считается Toyota. Далее в рейтинге расположились 

27 марта 2017, 09:55
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