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«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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К пятнице в Самаре станет прохладнее

К пятнице в Самаре станет прохладнее

К пятнице в Самаре ожидается понижение температуры воздуха. По прогнозу синоптиков, в дневные часы столбик термометра покажет от 18 до 23 градусов по Цельсию. В ночное время - +13.

«Во вторник, 4 июля, на Средней Волге сохранит свое влияние поле повышенного 

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Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?

Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?

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Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Метеорологическое лето в этом году в Самарской области наступило позже на 2-3 недели. Июньская погода практически ничем не отличалась от майской. Средняя температура воздуха составляла 16 градусов. Выпало 125 мм осадков, что превышает норму больше чем в 2 раза. И 

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Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные

Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные

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30 июня 2017, 09:39
Когда в Самаре наступит жара?

Когда в Самаре наступит жара?

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Согласно сообщению на сайте ведомства, температура воздуха приблизится к +20 градусам по Цельсию уже к выходным. Уже днем в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла, без осадков.

«Небольшой 

25 апреля 2017, 09:13
Российские ученые разгадали тайну реакции организма на жару

Российские ученые разгадали тайну реакции организма на жару

Российские ученые раскрыли тайну реакции человеческого организма на жару, изучив структуру и особенности работы белка TRPV1 в нервных клетках, который является основным терморегулятором. Об этом рассказывается на страницах журнала Scientific Reports.
По словам ученого РАН Антона Чугунова, метод компьютерной симуляции 

12 сентября 2016, 01:52
Из Самарской области уходит аномальная жара

Из Самарской области уходит аномальная жара

Аномальная жара уходит из региона. Хотя еще вчера синоптики регистрировали экстремально высокую температуру воздуха - почти до 36 градусов. Тем самым был вновь перекрыт абсолютный максимум тепла. Но уже сегодня горячий юго-восточный ветер сменился северным и северо-западным. Пришел холодный фронт 

26 августа 2016, 05:15
Аномальная жара в Самарском регионе продержится до конца августа

Аномальная жара в Самарском регионе продержится до конца августа

Сегодня об этом рассказали в Приволжском гидрометцентре. Выходные, по прогнозам метеорологов, прохлады не принесут. Температура продолжит держаться на отметке плюс 35 градусов днем, и 22 выше нуля ночью. Август уже побил все рекорды, начиная с 1930 года.
«Эта декада претендует 

19 августа 2016, 06:04
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