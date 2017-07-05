|
К пятнице в Самаре станет прохладнее
|
4 июля 2017, 09:40
|
Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре?
Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура …
|
3 июля 2017, 01:30
|
Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы
|
3 июля 2017, 09:51
|
Готовим зонты: самарские синоптики о погоде в выходные
|
30 июня 2017, 09:39
|
Когда в Самаре наступит жара?
|
25 апреля 2017, 09:13
|
Российские ученые разгадали тайну реакции организма на жару
Российские ученые раскрыли тайну реакции человеческого организма на жару, изучив структуру и особенности работы белка TRPV1 в нервных клетках, который является основным терморегулятором. Об этом рассказывается на страницах журнала Scientific Reports.
|
12 сентября 2016, 01:52
|
Из Самарской области уходит аномальная жара
|
26 августа 2016, 05:15
|
Аномальная жара в Самарском регионе продержится до конца августа
|
19 августа 2016, 06:04