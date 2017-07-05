Волга не греет: когда температура речной воды станет комфортной в Самаре? Вода в Волге на пляже между улицами Ленинградской и Вилоновской не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области. Претензий к качеству воды на других пляжах Самары у специалистов не возникло. По сообщению синоптиков, температура …