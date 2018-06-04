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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области

Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий: на регион идет гроза со шквалистым ветром, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Прогнозируемая скорость порывов ветра – до 20 метров в секунду. Погода может испортиться в ближайшее время. При ухудшении погодных 
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

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Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области

Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области

В Самарской области очевидцы сняли на видео жуткий смерч. Очевидцы наблюдали его в районе Сызрани и Тольятти. Один ролик пришел из поселка Новоспасское. Автору видео пришлось спасаться бегством, к счастью ему удалось найти укрытие. Второй ролик сняли в селе Нижнее 
1 июня 2018, 01:02
Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в первый день лета, в пятницу, 1 июня, зарегистрировали экстремально низкую температуру воздуха – перекрыт абсолютный минимум. Холоднее всего было в Безенчуке – там столбик термометра опустился ниже 0. Предыдущее рекордное похолодание на 1 июня там регистрировали 
1 июня 2018, 12:15
О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении 

29 мая 2018, 02:55
Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

В Самарской области пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Такая погода ожидается в последние дни мая. При этом, как уже сообщалось ранее, в регионе относительно потеплеет – температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +26 градусов. При 
29 мая 2018, 11:45
Лето 2018 года в России будет жарким

Лето 2018 года в России будет жарким

Метеорологи рассказали, что лето в этом году ожидается жаркое, но погода будет неустойчивой. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, нынешний май на восемь градусов теплее аналогичного месяца в 2017 году и синоптики предполагают, что такая же ситуация будет и в 
23 мая 2018, 11:34
Как изменится погода в Самарской области

Как изменится погода в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но 
22 мая 2018, 04:07
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре

Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре

В Самарской области в выходные ожидается жара. Температура воздуха к 19 мая повысится до +32 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.  При этом возможны кратковременные дожди, гроза и  сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. До 18 мая в 
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Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области

В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов 
4 мая 2018, 12:00
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