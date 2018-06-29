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Материалы по теме:

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели  призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой 

29 июня 2018, 03:06
Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы. 
29 июня 2018, 11:00
О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев

В Самарской области региональное управление МЧС разослало предупреждение об усилении ветра. Он будет дуть в северо-западном направлении, возможны порывы до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня, передают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков. 

28 июня 2018, 04:13
Жара за +30 в выходные вернется в Самару

Жара за +30 в выходные вернется в Самару

В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 
28 июня 2018, 03:04
Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Как жара после холодной весны отразится на урожае?

Жара в Самарской области продержится как минимум до конца недели. Такая погода уже начала вызывать беспокойство местных аграриев. О засухе, конечно, пока говорить рано, но если так и дальше пойдет, урожай зерновых может оказаться под угрозой.

В прошлом году 
27 июня 2018, 04:23
В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»

В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»

В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму 
26 июня 2018, 06:51
Сколько продержится жара в Самарской области

Сколько продержится жара в Самарской области

Такая жара, как сегодня днем, когда даже в тени столбика термометра выше +30 градусов по Цельсию, сохранится в Самаре некоторое время. Дождей пока не обещают. В связи с этим МЧС просит всех жителей региона быть предельно осторожными на солнце. Желательно 
25 июня 2018, 05:01
Какие нововведения принес июль?

Какие нововведения принес июль?

С 1 июля в России на 300 рублей увеличился минимальный размер оплаты труда. Теперь МРОТ составляет 7 тысяч 800 рублей.
Также с этого месяца начали использовать электронные больничные листы. При этом от бумажных отказываться пока не собираются.
Изменения произошли и 

3 июля 2017, 07:00
Июль 2015 года стал самым жарким месяцем на Земле за все время наблюдений

Июль 2015 года стал самым жарким месяцем на Земле за все время наблюдений

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (США) опубликовало результаты нового мониторинга. Согласно выводам американских ученых, июль текущего года стал самым жарким месяцем за последние 135 лет. Именно столько времени человечество ведет глобальное наблюдение за погодой.
 
Ранее самым теплым июлем был 
21 августа 2015, 01:55
Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет

Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет

В июле россияне сходили в кино 21,88 млн раз. Это рекордный показатель на середину лета за последнюю пятилетку. При этом данные по июлю-2015 превосходят первый летний месяц на 40,2%. Самая популярная кинолента июля - мультфильм «Миньоны» (более 7,5 млн зрителей), 
17 августа 2015, 04:26
В России Lexus снизила цены на шесть популярных моделей

В России Lexus снизила цены на шесть популярных моделей

Весь июль в нашей стране во всех салонах бренда можно купить автомобили марки Lexus 2015 года выпуска по специальным ценам. Так, на 15% подешевели: седаны ES - новая цена от 1 млн 839 тыс. рублей, старая от 2 млн 89 
2 июля 2015, 12:31
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