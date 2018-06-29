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МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой …
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29 июня 2018, 03:06
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Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы.
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29 июня 2018, 11:00
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О сильном ветре до конца дня предупредило МЧС самарцев
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28 июня 2018, 04:13
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Жара за +30 в выходные вернется в Самару
В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 …
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28 июня 2018, 03:04
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Как жара после холодной весны отразится на урожае?
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27 июня 2018, 04:23
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В блогах: «Обратился к работодателю по поводу невыносимой жары в цехе»
В сообществе «Рабочие АВТОВАЗа» соцсети "ВКонтакте" жалуются на высокую температуру в помещениях. «Официально обратился к работодателю с заявлением по поводу невыносимой жары в цехе. Если у меня случится тепловой удар на рабочем месте, то оформлю это как производственную травму …
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26 июня 2018, 06:51
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Сколько продержится жара в Самарской области
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25 июня 2018, 05:01
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Какие нововведения принес июль?
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3 июля 2017, 07:00
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Июль 2015 года стал самым жарким месяцем на Земле за все время наблюдений
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (США) опубликовало результаты нового мониторинга. Согласно выводам американских ученых, июль текущего года стал самым жарким месяцем за последние 135 лет. Именно столько времени человечество ведет глобальное наблюдение за погодой.
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21 августа 2015, 01:55
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Посещаемость российских кинотеатров в июле стала рекордной за пять лет
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17 августа 2015, 04:26
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В России Lexus снизила цены на шесть популярных моделей
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2 июля 2015, 12:31