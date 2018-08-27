Крупное ДТП в Самарской области: после столкновения легковушек один человек погиб и трое оказались в больнице 24 августа крупное ДТП произошло в Камышлинском районе Самарской области. Все случилось на 1194 километре трассы М-5. Там столкнулись две отечественные легковушки. В результате аварии погиб 32-летний пассажир одной из машин. Водителя и двух пятилетних мальчиков увезли в лечебное учреждение. …